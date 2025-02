Recenzja Marvel's Spider-Man 2, czyli historia najlepszej gry o Człowieku Pająku, jaka kiedykolwiek się ukazała na rynku

W 2018 roku na konsoli Sony PlayStation 4, ukazała się gra Marvel's Spider-Man, prezentująca nam oryginalną historię Petera Parkera od studia Insomniac Games. Była to niezła gra, jedna z lepszych produkcji o Spider-Manie, ale jednocześnie miała ona swoje wady. Fabuła była okej, ale nie był to też najwyższy poziom, z kolei aktywności poboczne wymagane do zrobienia 100% gry były często nudne i bardzo powtarzalne. Sporo frajdy natomiast dawała walka, gdy już nauczyliśmy się kolejnych umiejętności, a także bujanie po Manhattanie, które zrealizowano na najwyższym poziomie. W 2020 roku dostaliśmy remaster jedynki, dodający m.in. 60 klatek i Ray Tracing (ta sama wersja później wyszła na PC) oraz samodzielny dodatek, przybliżający nam postać Milesa Moralesa. Teraz studio Insomniac Games zaprasza nas do Marvel's Spider-Man 2, gdzie zagramy obydwoma Pajączkami.

Autor: Damian Marusiak

Marvel's Spider-Man 2 zostało zapowiedziane jeszcze w 2021 roku, a więc niespełna rok po premierze Spider-Man: Miles Morales. Już po pierwszym trailerze wiedzieliśmy, że w grze przyjdzie zmierzyć się nam z Venomem, a więc jednym z najbardziej kultowych złoczyńców, którzy stanęli na drodze Peterowi Parkerowi. Mimo zapowiedzi we wrześniu 2021 roku, aż do maja tego roku nie dostaliśmy żadnych konkretnych materiałów z gry. Dopiero podczas tegorocznego PlayStation Showcase otrzymaliśmy pierwszy gameplay, a w kolejnych tygodniach machina promocyjna tylko się rozkręcała. Premiera odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 20 października i wszyscy, którzy lubią Spider-Mana powinni być bardziej niż usatysfakcjonowani tym, w jakim kierunku podąża historia zaprezentowana przez studio Insomniac Games.

Marvel's Spider-Man 2 to najnowsza gra od studia Insomniac Games, gdzie wcielamy się w dwóch Spider-Manów: Petera Parkera oraz Milesa Moralesa.

Jakich największych zmian doczekała się gra, patrząc pobieżnie na dotychczasowe materiały? Przede wszystkim zwiększono rozmiar mapy bowiem teraz, oprócz Manhattanu, mamy dostęp także do dzielnic Queens oraz Brooklynu. Choć mapa się powiększyła, podczas rozgrywki niespecjalnie to odczuwamy. Jest to związane z kolejną zmianą, czyli dodaniem siecioskrzydeł, które pozwalają (zwłaszcza w połączeniu z tunelami aerodynamicznymi) na szybsze pokonywanie dłuższych tras. Kolejną istotną zmianą jest możliwość grania obydwoma Spider-Manami, a więc Peterem Parkerem oraz Milesem Moralesem. Działanie to przypomina trochę możliwości, jakie otrzymaliśmy od Rockstar w Grand Theft Auto V. Z kolei dzięki możliwościom SSD, szybka podróż odbywa się w błyskawicznym tempie.

Jeszcze przed premierą głośno zrobiło się o możliwościach Spider-Mana 2 w kontekście oprawy graficznej. Okazało się bowiem, że jest to pierwsza duża gra First-party, gdzie Ray Tracing jest obligatoryjnie włączony, bez względu na wybrany tryb jakości (Fidelity w 30 FPS-ach, Fidelity w 40 FPS-ach dla posiadaczy wyświetlaczy z HDMI 2.1 i 120 Hz odświeżaniem oraz Performance w 60 klatkach na sekundę). Sama oprawa również uległa modyfikacjom, głównie w zakresie szczegółowości, oświetlenia czy cieniowania. Chyba najważniejszym pytaniem, jakie zadają sobie gracze to jaki będzie stan techniczny Marvel's Spider-Man 2 w momencie premiery. Rok 2023, choć bogaty w premiery gier, okazuje się wręcz bezkonkurencyjny w kontekście fatalnych premier i zalewu produkcji o wręcz nędznym poziomie optymalizacji. Nowy Pajączek okazuje się pod tym względem pozytywnym zaskoczeniem (choć powinno to być normą, a nie zaskoczeniem), ale więcej o stanie technicznym porozmawiamy w dalszej części recenzji.