Star Wars Outlaws - twórcy opowiadają o kreowaniu otwartego świata. Walki syndykatów, krainy i rozwijanie uniwersum

Gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen to zawsze głośny temat. W tym roku przede wszystkim pojawił się Star Wars Jedi: Survivor, który okazał się bardzo trudnym do oceny tytułem. Z jednej strony dalsza część przygód Cala Kestisa przyniosła spory upgrade w stosunku do poprzednika i sprzedała się świetnie, z drugiej zaś irytowała niedopracowaniem technicznym. Obecnie czekamy między innymi na przyszłoroczną pozycję - tym razem otwartym świecie i bez Jedi.

Deweloperzy Star Wars Outlaws opublikowali zakulisowe wideo, na którym skupiają się na tworzonym świecie i jego specyfice.

Wygląda na to, że zapewnienia Massive Entertainment o wprowadzeniu różnorodnego świata (a nie tylko ogromnego) mogą mieć swoje uzasadnienie. Bardzo istotny okazuje się sam kontekst samej opowieści. Będziemy bowiem kierować losami Kay Vess w dość gorącym okresie dla galaktyki - pomiędzy Imperium kontratakuje a Powrotem Jedi. Od początku było to raczej odświeżającą informacją, która ma pewien potencjał. W końcu ile można ciągnąć w każdych możliwych mediach historie związane z pokłosiem Wojen Klonów?

Zapowiada się zatem na czerpanie garściami z klimatów związanych już bardziej z oryginalną trylogią, co można przekuć w spory atut dla nieco starszych fanów. Co więcej, ostatnia faza wojny pomiędzy Rebelią a Imperium ma generować mnóstwo okazji dla przeróżnych syndykatów na wzbogacenie się. I w tym miejscu wkraczamy my, starając się jakoś dopasować do sytuacji. Deweloperzy zapowiadają mieszankę znanych dobrze motywów - zarówno pod kątem lokacji, jak i postaci (np. można popracować dla Jabby) - z kilkoma zupełnie nowymi.

