Star Wars Jedi - kolejna odsłona serii może być już w produkcji. Tak wskazują zamieszczone oferty pracy

Gry z serii Star Wars Jedi to bardzo udane produkcje pod względem mechanizmów rozgrywki i fabuły. Choć obie odsłony serii cechowały się problemami technicznymi w momencie debiutu, to i tak znalazły wielu odbiorców. Wydawca na pewno jest zadowolony z wyników sprzedaży, ponieważ wiele wskazuje na to, że prace nad trzecią częścią już ruszyły lub ruszą w niedalekiej przyszłości. Wskazują na to ogłoszenia zamieszczone ostatnio przez Respawn Entertainment.

Na stronie Respawn Entertainment i w serwisie LinkedIn opublikowano oferty pracy, które wskazują na rozpoczęcie procesu produkcji trzeciej odsłony popularnej serii gier Star Wars Jedi.

Wspomniane ogłoszenia pojawiły się zarówno na stronie studia deweloperskiego, jak i w portalu LinkedIn, choć nie dotyczą tych samych stanowisk. W pierwszym przypadku chodzi o posady Senior VFX Artist oraz Senior Technical Sound Designer. Oba stanowiska odnoszą się do marki Star Wars Jedi. Choć teoretycznie może tu chodzić o prace nad jakimś DLC do Jedi: Survivor, bo wśród wymagań znajduje się znajomość Unreal Engine 4, to zamieszczono również fragment odnoszący do Unreal Engine 5. Doświadczenie w zakresie najnowszej wersji silnika firmy Epic ma być dużym plusem podczas rekrutacji. Na trzecią odsłonę wskazuje również fakt, że raczej mało prawdopodobne jest wydanie płatnego rozszerzenia fabularnego do podstawowej wersji gry. Jak na razie nie pojawiły się bowiem na ten temat nawet żadne plotki.

Ogłoszenie na portalu LinkedIn dotyczy stanowiska Principal Game Writer. W tym przypadku nie ma większych wątpliwości, że chodzi o kolejną odsłonę serii Star Wars Jedi, ponieważ mowa jest o pracy nad przygodową grą akcji, ukazaną z perspektywy trzeciej osoby i osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jest mało prawdopodobne, by Respawn Entertainment szykowało jakiś oddzielny tytuł o podobnym charakterze. Co więcej, zadania, które wiążą się z opisywanym stanowiskiem, często są przeprowadzane w jakimś zakresie już na początkowym etapie produkcji gry. Zamieszczone ogłoszenia jasno wskazują, że studio szykuje się do produkcji kolejnej odsłony. Nie jest wykluczone, że prace ruszyły niemalże równolegle z premierą Jedi: Survivor. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem uda się uniknąć problemów optymalizacyjnych i dostaniemy tytuł, który już na premierę będzie działał prawidłowo.

Źródło: Respawn Entertainment, WCCFTech