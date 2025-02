Star Wars Outlaws - rozmiary unikalnych planet będą przypominały całe regiony z Assassin's Creed Odyssey

Gier z otwartym światem jest w ostatnim czasie naprawdę dużo (wielu powiedziałoby wręcz, że aż do przesady), jednak uniwersum Gwiezdnych Wojen zawsze będzie interesującym punktem wyjścia. A wciąż ich przybywa. W przyszłym roku na przykład najpewniej poznamy losy pewnej szmuglerki, co wprowadzi trochę inny typ postaci oraz całkiem interesujący fabularny punkt wyjścia. Pytania budzi oczywiście przygotowywany przez Ubisoft Massive koncept.

Star Wars Outlaws ma oferować ogromne połacie terenów, których rozmiary będą przybliżone do stref w Assassin's Creed Odyssey, jednocześnie twórcy zadbają o to, by nie były one generyczne.

Pełniący funkcję dyrektora kreatywnego projektu Julian Gerightly w trakcie wywiadu dla magazynu EDGE podał garść ciekawych informacji o Outlaws. Przede wszystkim planety, na jakie będziemy podróżować, bynajmniej nie okażą się drobnymi zbiorami osiedli. Możemy się spodziewać ekwiwalentów dwóch-trzech regionów z Assassin's Creed Odyssey. A to całkiem mocne słowa - w końcu grecka odsłona wielkiej franczyzy Ubisoftu należy do największych tytułów z otwartym światem w historii.

Warto jednak dodać fakt, który może się okazać kluczowy przy odbiorze rozgrywki. Gerightly dodał jeszcze, że wspomniane obszary nie mają być generycznym skupiskiem poziomów. Każdy z nich będzie tworzony ręcznie, zapewniając unikalność. To z pewnością ma szansę wyróżnić Star Wars Outlaws na tle wielu innych open worldów. Co prawda w dalszym ciągu lądowanie statkiem będzie możliwe jedynie w wyznaczonych do tego strefach, aczkolwiek obiecywana swoboda eksploracji w połączeniu z olśniewającą oprawą bez wątpienia brzmią obiecująco. Historię Kay Wess i jej towarzyszy poznamy w przyszłym roku, więc deweloperzy mają jeszcze trochę czasu.

