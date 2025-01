Star Wars Outlaws - Ubisoft zaprezentował pierwszy gameplay z gry w świecie Gwiezdnych Wojen. Premiera w 2024 roku

Wczoraj, podczas konferencji Xbox Games Showcase, dość niespodziewanie ujawniono nowy tytuł z uniwersum Gwiezdnych Wojen, nad którym pracuje obecnie studio Ubisoft Massive. Gra promowana jest jako pierwsza w historii produkcja Star Wars, gdzie otrzymamy do dyspozycji w pełny otwarty świat. Star Wars Outlaws - bo o nim mowa - zadebiutuje w bliżej nieokreślonym 2024 roku, a grę napędza technologia Snowdrop, którą studio Massive wykorzystuje do serii The Division oraz nadchodzącego Avatar: Frontiers of Pandora. Co dokładnie pokazano na konferencji Ubisoft Forward Live?

Akcja gry Star Wars Outlaws została umiejscowiona pomiędzy wydarzeniami z filmów Gwiezdne Wojny: Imperium Kontratakuje (Epizod V) oraz Gwiezdne Wojny: Powrót Jedi (Epizod VI), a w trakcie naszej przygody zwiedzimy zarówno dobrze lokacje pojawiające się we wspomnianych filmach jak również zupełnie nowe miejsca. Główną bohaterką będzie Kay Vess - z początku złodziejka działająca na granicy prawa, z czasem będzie chciała być po prostu wolną osobą w Galaktyce pełnej niebezpieczeństw ze strony działającego wciąż Imperium. Pierwszy materiał z rozgrywki (trwający około 10 minut) przedstawia nam jedno z zadań, wykonywanych przez Kay. Znajdziemy tutaj trochę skradanki w połączeniu z prostymi zagadkami (pomocna okazuje się tutaj maskotka, która towarzyszy bohaterce), trochę walki oraz eksploracji (wraz z szybkim przemieszczaniem się pomiędzy różnymi terytoriami).

W materiale nie zabrakło również wątku z ucieczką przed siłami Imperium (Kay chwilę wcześniej zyskała status Poszukiwanej). Mamy do dyspozycji swój własny statek, który prowadzimy wraz ze swoim towarzyszem - Nixem. Statek pozwoli nam z kolei przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi planetami. Całość napędzana jest przez silnik Snowdrop i trzeba przyznać, że produkcja prezentuje się na chwilę obecną całkiem okazale. Nie brakuje tutaj zaraz spokojniejszych momentów eksploracji jak również typowo filmowych fragmentów, na czele z walką czy efektowaną ucieczką. Star Wars Outlaws zadebiutuje w przyszłym roku, jednak Ubisoft na chwilę obecną nie podaje dokładnego terminu ani platform docelowych (choć raczej nie sądzimy, by gra miała pojawić się jeszcze na PlayStation 4 czy Xbox One).

Źródło: Ubisoft