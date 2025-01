Assassin's Creed Mirage - nadchodząca gra zaczerpnie garściami z Assassin's Creed oraz Assassin's Creed II

Assassin's Creed Mirage został oficjalnie zapowiedziany we wrześniu 2022 roku, jednak dopiero kilkanaście dni temu, podczas prezentacji PlayStation Showcase, ujrzeliśmy pierwszy gameplay z gry. Wówczas potwierdzono także datę premiery - 12 października 2023 roku. Dzisiaj z kolei, podczas pokazu Ubisoft Forward Live, zaprezentowano nie tylko fabularny zwiastun Assassin's Creed Mirage, ale również dość obszerny gameplay, który dobrze pokazuje z czym będziemy mieli do czynienia.

Podczas konferencji Ubisoft Forward Live zaprezentowano nowy gameplay z gry Assassin's Creed Mirage. Rozgrywka będzie tym razem dużo mocniej czerpać z pierwszych dwóch odsłon franczyzy.

Assassin's Creed Mirage zaprezentuje nam wcześniejszą historię Basima (który zadebiutował w Assassin's Creed Valhalla), gdzie poznamy jego drogę począwszy od prostego złodzieja aż do Mistrza Asasynów. Ubisoft podczas konferencji pokazał dość rozbudowany, ponad 7-minutowy gameplay, który przedstawia nam kilka aspektów rozgrywki. Na samym początku wracamy do siedziby Bractwa, już po wykonaniu pierwszego z kilku fabularnych morderstw. Wcześniej zademonstrowano nam zabójstwo jednego ze strażników krążących po ulicach Bagdadu, a następnie skupiono się na zgubieniu pościgu (można w tym celu wykorzystywać np. niektóre konstrukcje i elementy otoczenia, by je zniszczyć i dać sobie kilka sekund przewagi nad strażnikami), jak również podręczne przedmioty jak chociażby bomby dymne. Nie brakuje również parkouru, czyli jednego z charakterystycznych elementów Assassin's Creed. Z bazie Asasynów czeka na nas nie tylko Roshan (nasza mentorka, głosu postaci użyczyła aktorka Shohreh Aghdashloo), ale również jedna z historycznych postaci - Abu Jafar Muhammad (władca dynastii Bavand).

Następnie mogliśmy zobaczyć tablicę z ogłoszeniami, z których możemy zaczerpnąć informację na temat kolejnych pobocznych zadań. Jedno z takich questów zostało zaprezentowanych w ramach prezentacji, gdzie mogliśmy zobaczyć m.in. ciche podejście do zabójstwa, infiltrację budynku (co ciekawe, Ubisoft nieco rozszerzył działanie strażników-łuczników, którzy teraz potrafią strzelać do naszego orła, tym samym uniemożliwiając dokładne zbadanie terenu, przynajmniej do momentu jego eliminacji). Tuż przed samym głównym zabójstwem naszego celu, twórcy zademonstrowali działanie rozszerzonego Wzroku Orła, w którym możemy teraz zaznaczyć kilka celów na raz, by następnie w błyskawicznym czasie dokonać wielokrotnego zabójstwa - to jedna z nowych metod, by nie zostać wcześniej wykrytym.

Źródło: Ubisoft