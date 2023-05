Assassin's Creed Mirage na pierwszym gameplayu z PlayStation Showcase - Bagdad wygląda czarująco

Assassin's Creed Mirage został zapowiedziany we wrześniu ubiegłego roku. Gra początkowo była tworzona jako fabularny dodatek do Assassin's Creed: Valhalla, jednak w pewnym momencie projekt rozrósł się na tyle, że zdecydowano się na przygotowanie osobnego tytułu. Assassin's Creed Mirage jest prequelem Valhalli, gdzie poznamy losy Basima, który na początku przygody jest zwykłym złodziejem, by finalnie przeobrazić się w Mistrza Asasynów. Pierwszego materiału z gry spodziewaliśmy się raczej na Ubisoft Forward Live, tymczasem gameplay pokazano na PlayStation Showcase. Potwierdzono również datę premiery.

Podczas PlayStation Showcase zaprezentowano pierwszy gameplay z gry Assassin's Creed Mirage. Materiał potwierdza przede wszystkim powrót "na stare śmieci", jeśli chodzi o rozgrywkę. Sam Bagdad może natomiast okazać się jednym z ładniejszych miast, które dotychczas pokazano w sadze.

Assassin's Creed Mirage zabierze nas do IX-wiecznego Bagdadu, który w tamtym okresie był największym miastem na świecie. Gameplay potwierdza, że będzie to całkiem spora mapa, przypominająca bardziej to co otrzymaliśmy przy okazji Assassin's Creed Unity czy Assassin's Creed Syndicate. Gameplay skupia się zarówno na ukazaniu Bagdadu jak również walce, skradaniu się czy wykorzystywaniu różnych gadżetów, jak chociażby bomby dymne. Widać jednak przede wszystkim, że Assassin's Creed Mirage wraca do korzeni serii. To skradanie odgrywa tutaj pierwsze skrzypce i wiele misji zostało tak skonstruowanych, by przechodzić je przede wszystkim w trybie stealth. Nie zabraknie zatem chociażby wcześniejszego zaplanowania swoich ruchów, tak aby nie zostać wykrytym np. przez strażników.

Assassin's Creed Mirage raczej nie prezentuje next-genowej jakości oprawy graficznej, ale z pewnością nie można zarzucić Ubisoftowi braku ciekawej wizji artystycznej na miasto. Assassin's Creed Mirage zadebiutuje na rynku 12 października 2023 roku, tak jak się mówiło już od pewnego czasu. Produkcja Ubisoftu stanie zatem do walki nie tylko z Lords of the Fallen (premiera 13 października), ale przede wszystkim z Alanem Wake 2, który pojawi się 5 dni później - 17 października. Gra zadebiutuje na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series oraz Amazon Luna.

Źródło: Ubisoft