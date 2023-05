Assassin's Creed Mirage - garść nowych informacji o grze, w tym długość rozgrywki oraz mechaniki produkcji

Już w przyszłym miesiącu Ubisoft zaprezentuje pierwsze oficjalne materiały z rozgrywki z gry Assassin's Creed Mirage. Seria po raz pierwszy od lat wróci do swoich korzeni, gdzie to ciche działania i skrytobójstwo będą odgrywać pierwszoplanową rolę, a nie elementy RPG i rozwój postaci. Choć Ubisoft obecnie wciąż milczy na temat gry, w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat tego, czym właściwie będzie Assassin's Creed Mirage.

W sieci pojawiły się nowe informacje na tematy gry Assassin's Creed Mirage, w tym czasu trwania kampanii fabularnej oraz mechanik rozgrywki.

Na łamach Insider Gaming (za materiałem wideo od j0nathana, link na dole) pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącego Assassin's Creed Mirage. Gra, w której wcielimy się w Asasyna Basima, ma zaoferować kampanię fabularną na około 15 godzin. Będzie to zatem znacznie krótsza gra w porównaniu do ostatnich trzech przygód. Brak wielu aktywności pobocznych oraz rezygnacja z RPG-owych mechanik na rzecz bardziej liniowej przygody z pewnością spodoba się wielu osobom, którym ostatnie gry zaczęły wychodzić już bokiem, jeśli chodzi o ogólny rozmach świata. Badgad z IX wieku był największym miastem świata, jednak mimo wszystko mapa Assassin's Creed Mirage będzie raczej przypominać rozmiarami to co otrzymaliśmy przy okazji Assassin's Creed Unity czy Syndicate.

Jednocześnie według najnowszych doniesień, Assassin's Creed Mirage nie będzie aż tak mocno bazował na parkourze jak wspomniane przed momentem tytuły. Parkour ma być udoskonalony względem tego co widzieliśmy w Assassin's Creed Origins. Gra ma również stawiać mocny nacisk na granie "po cichu", w tym także na ciche eliminowanie kolejnych celów. Basim, przynajmniej na początkowych etapach gry, nie będzie silną postacią i będzie go można łatwo zabić. To ma zniechęcić graczy do otwartych starć w mieście, zamiast tego mamy być zachęcani do wykorzystywania skradankowych mechanik rozgrywki - wtapiania się w tłum, używania specjalnych przedmiotów ułatwiających eliminację celów i znikanie z pola widzenia czy wreszcie wykorzystywania niektórych grup społecznych (tj. kurtyzany i najemnicy) do pomocy w wykonywaniu zadań, niczym w Assassin's Creed II oraz Brotherhood. Według nieoficjalnych informacji Assassin's Creed Mirage zadebiutuje 12 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series oraz Amazon Luna.

Źródło: Insider Gaming, YouTube @j0nathan