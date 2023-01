Assassin's Creed Mirage otrzyma nowy system skradania i wtapiania się w tłum, a Bagdad ma być "drugim bohaterem gry"

W ubiegłym roku Ubisoft zapowiedział grę Assassin's Creed Mirage. Nowa część, opowiadająca o losach Asasyna Basima, ma mieć znacznie mniejszą skalę w porównaniu do "trylogii Starożytności" w postaci Assassin's Creed: Origins, Odyssey oraz Valhalla, a także zrezygnować z rozwiązań z gier Action-RPG, zamiast tego bardziej skupić się na tematyce skrytobójstw. Choć nadal nie zobaczyliśmy nawet sekundy gameplaya, twórcy coraz chętniej opowiadają o grze. W nowym wywiadzie podkreślają, jak ważnym elementem gry będzie skradanie.

Assassin's Creed Mirage ma być połączeniem współczesnej technologii oraz rozwiązań, którymi stały pierwsze odsłony sagi. Kto wie, może to będzie faktycznie najlepszy Assassin's Creed od lat.

W wywiadzie dla portalu GamesRadar, Stéphane Boudon, dyrektor kreatywny gry Assassin's Creed Mirage w studiu Ubisoft Bordeaux, podzielił się kilkoma ciekawostkami na temat nadchodzącej produkcji z Basimem w roli głównej. Przede wszystkim potwierdzono, że rdzeniem rozgrywki będzie skradanie. Znacząco przebudowane względem nie tylko ostatnich trzech gier, ale także w porównaniu do oryginalnych produkcji. W dużej mierze ma to być związane z możliwościami współczesnej technologii oraz sprzętów, które będą w stanie zaprezentować niezwykle żywą i barwną interpretację Bagdadu. Dyrektor kreatywny gry nie ukrywa nawet, że miasto będzie "drugim bohaterem" Assassin's Creed Mirage. Mapa gry, mimo że nie będzie ogromna, ma zaoferować dużą różnorodność oraz bogactwo detali.

Rozbudowanie mechaniki skradania wpłynie nie tylko na poruszanie się, ale również przebudowanie klasycznego pomysłu na wtapianie się w tłum, które teraz będzie działać w bardziej automatyczny (organiczny) i realistyczny sposób, a także ma przypominać rozwiązania z Assassin's Creed Unity. Do gry ponadto wrócą bomby dymne oraz noże do rzucania, przy czym mechaniki związane z ich wykorzystaniem również zostały poprawione i bardziej dopakowane względem tego, co widzieliśmy w starszych odsłonach Assassin's Creed. Wszystko to ma sprawić, że to nie otwarte starcia, a skrytobójstwa na różne sposoby będą rdzeniem rozgrywki. Kto wie, może doczekamy się po latach naprawdę udanej części Assassin's Creed. Tytuł w tym roku trafi na PC oraz konsole starej i obecnej generacji, a także platformę Amazon Luna.

Źródło: GamesRadar