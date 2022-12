Assassin's Creed Mirage z premierą w sierpniu 2023 - powodem opóźnienia mogą być wersje PlayStation 4 / Xbox One

Niecałe dwa miesiące temu Ubisoft oficjalnie zaprezentował grę Assassin's Creed Mirage, a także podzielił się planem na dalszy rozwój marki. Nadchodząca gra z Basimem w roli głównej pod wieloma względami powróci pierwotnej formuły Assassin's Creed. Odejdziemy od elementów RPG, by tym razem otrzymać pełnoprawną produkcję o skrytobójcach. Ubisoft podczas pierwszego pokazu nie zaprezentował jednak żadnego materiału z gry, a jedynie zwiastunem w stylu cinematic. Premiera miała odbyć się w pierwszej połowie roku, ale Tom Henderson wskazuje na drugie już opóźnienie produkcji Ubisoftu.

Według informatora Toma Hendersona, Assassin's Creed Mirage został ponownie opóźniony i zamiast premiery w pierwszej połowie roku na grę poczekamy do sierpnia 2023.

Według informatora, Assassin's Creed Mirage ma obecnie zaplanowaną premierę na sierpień 2023 roku. Wybrano zatem dość spokojny miesiąc w szczycie sezonu ogórkowego, gdzie raczej na rynek nie trafia zbyt duża liczba gier AAA. Henderson w swoim artykule wskazuje, że twórcy mogą mieć problem z grą w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One. Możliwe zatem, że Ubisoft skupił się najpierw na dopieszczeniu wersji pod obecną generację w przeciwieństwie np. do Assassin's Creed Valhalla. Jeśli faktycznie gra ma spore problemy na starej generacji, to z pewnością rozsądniej byłoby po prostu porzucić w końcu PS4 / Xbox One i skupić się na jeszcze lepszym dopieszczeniu wersji PC / PS5 / Xbox Series.

Tom Henderson w tym samym artykule podał również ciekawą informację na temat dwóch zapowiedzianych gier z uniwersum. Assassin's Creed: Codename Red (tytuł roboczy) to duża gra z pogranicza RPG oraz skradanki, która zabierze nas do czasów Feudalnej Japonii. Produkcja podobno napotkała na problemy (odejście pewnej części pracowników na skutek nadużyć w Ubisofcie), jednak w obecnej fazie premiera nadal planowana jest na 2024 rok. To pierwszy Assassin's Creed tworzony od podstaw z myślą o PC, PS5 oraz Xbox Series. Drugi tytuł - Assassin's Creed: Codename Hex (również tytuł roboczy) niedługo ma wejść w fazę pełnej produkcji, a premiera wewnętrznie planowana jest na 2026 rok.

