Skull and Bones nie zadebiutuje w marcu - w sieci pojawiły się informacje o kolejnym, znaczącym opóźnieniu premiery

Nie da się ukryć, że Skull and Bones to gra, która rodzi się w prawdziwych bólach. O wielokrotnych opóźnieniach pirackiej produkcji słyszeliśmy już wielokrotnie. Gdy po latach "developerskiego piekła" otrzymaliśmy w 2022 roku konkretne materiały z gry oraz datę premiery, liczyliśmy że w końcu dojdzie do debiutu w sklepach. Jesienią ogłoszono jednak przełożenie premiery na 9 marca 2023 roku. Teraz z kolei mamy już pewność, że i tego terminu nie uda się dotrzymać. To jednak nie jedyne złe wiadomości docierające z Ubisoftu.

W okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku, Ubisoft wyda przynajmniej trzy duże gry: Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers od Pandora oraz Skull and Bones. Tym samym ostatnia z produkcji została ponownie opóźniona i mówi się o debiucie na przełomie 2023 i 2024 roku.

Przy okazji ogłaszaniu kolejnego raportu finansowego, Ubisoft potwierdził że anulowane zostały trzy niezapowiedziane produkcje, a przedsiębiorstwo w dalszym okresie czasu ma zdecydować się na dalsze cięcia kosztów (te mają sięgać 200 mln dolarów), co jest wynikiem przede wszystkim słabej sprzedaży gier w 2022 roku. Skull and Bones z kolei został ponownie opóźniony. Francuski wydawca na razie potwierdza jedynie debiut w roku fiskalnym 2024, który potrwa od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku. Nieco bardziej konkretny w tym aspekcie jest Stephen Totilo - były dziennikarz serwisu Kotaku, obecnie piszący dla Axios Gaming. Według informacji do których dotarł, Skull and Bones miał zostać znacząco opóźniony, przynajmniej do przełomu 2023 oraz 2024 roku. Na pocieszenie za dwa dni ma odbyć się transmisja Ubisoftu, podczas której piracka przygoda zostanie po raz kolejny zaprezentowana.

W sprawozdaniu finansowym Ubisoft podkreślił, że w roku fiskalnym 2024 na rynek trafią również Assassin's Creed Mirage oraz Avatar: Frontiers of Pandora. Ten pierwszy według nieoficjalnych informacji miałby trafić na rynek w sierpniu. Na Avatara z pewnością poczekamy przynajmniej do jesieni. Oprócz ujawnionych wyżej trzech gier, Ubisoft ma jeszcze jeden, niezapowiedziany projekt AAA, który także ma trafić do sklepów w okresie do 31 marca 2024.

