Assassin's Creed Mirage nie zadebiutuje w sierpniu tego roku. Premiery gry Ubisoftu podobno została opóźniona

W ostatnich latach seria Assassin's Creed mocno odbiegła od swoich korzeni. Choć otwarty świat istniał w niej właściwie już od samego początku, to jednak od razu widać, że trzy duże ostatnie odsłony cyklu wyraźnie upodobniły się do Wiedźmina 3: Dziki Gon czy innych RPG-ów. Nie wszystkim graczom się to spodobało, a i sama formuła została już doszczętnie wyczerpana, więc nic dziwnego, że Ubisoft chce wrócić do klasycznego stylu rozgrywki. Tyle tylko, że najwyraźniej nie wszystko idzie po myśli twórców.

Assassin's Creed Mirage został podobno "wewnętrznie opóźniony" i jego premiera odbędzie się w październiku tego roku. Mamy tylko nadzieję, że Ubisoft wie co robi i koniec końców otrzymamy dopracowany i grywalny tytuł.

W nadchodzących miesiącach mamy doczekać się kilku ważnych premier Ubisoftu (cześć z nich jeszcze nie jest ujawniona). Wśród nich wymienia się m.in. Avatar: Frontiers of Pandora czy Skull and Bones, jednak to właśnie Assassin's Creed Mirage jest chyba najbardziej wyczekiwaną produkcją. Ostatnie doniesienia wskazywały na to, że gra opowiadająca o losach Basima ukaże się już w sierpniu tego roku. Potwierdzał je nawet szanowany w branży Tom Henderson. Dziś jednak popularny insider nie ma dobrych informacji dla graczy. Mirage został podobno "wewnętrznie opóźniony" i jego premiera odbędzie się dopiero w październiku tego roku.

Jak dodaje Tom Henderson, razem z omawianym tytułem opóźniona została też inna gra z uniwersum Assassin's Creed, która ma być przeznaczona dla gogli VR. Jej premiera nie została jednak dokładniej określona, więc nie wiadomo nawet, czy ukaże się w tym roku. Na ten moment nie jest jasne, na jakie konkretnie trudności natknęli się twórcy. Być może chodzi o nadmiar pracy, a może tylko o chęć stworzenia jak najlepszej produkcji w oparciu o zwiększoną moc sprzętową dostępną dziś na rynku. Nie jest jednak tajemnicą, że Mirage ma zostać wydany również na konsole Xbox One i PlayStation 4... Mamy tylko nadzieję, że Ubisoft wie co robi i koniec końców otrzymamy dopracowany i grywalny tytuł.

Źródło: WCCFTech, @_Tom_Henderson_