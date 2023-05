Alan Wake 2 na pierwszym materiale wideo prezentuje next-genową jakość - premiera w październiku i w niskiej cenie

Alan Wake 2 został zapowiedziany w grudniu 2021 roku, podczas gali The Game Awards i od tamtej pory studio Remedy nie udostępniło nawet sekundy materiału z rzeczywistej rozgrywki. Producent jednak od dawna daje do zrozumienia, że gra jest na ostatnim etapie prac, gdzie właściwie trwają już tylko ostatnie szlify. Dość nieoczekiwanie (bo jednak spodziewaliśmy się tej gry na Summer Game Fest) Alan Wake 2 został pokazany na konferencji PlayStation Showcase. Lata oczekiwania na dwójkę nie pójdą raczej na marne, bo tytuł prezentuje się świetnie.

Podczas konferencji PlayStation Showcase, studio Remedy po raz pierwszy zaprezentowało grywalną wersję gry Alan Wake 2. Nadchodzący survival horror zadebiutuje już 17 października na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Alan Wake 2 to kontynuacja udanej gry od studia Remedy Entertainment. Przy okazji publikacji pierwszego gameplaya, twórcy ujawnili również oficjalny opis fabularny gry: Szereg rytualnych morderstw zagraża Bright Falls, małomiasteczkowej społeczności otoczonej dziką przyrodą Wybrzeża Północno-Zachodniego. Saga Anderson, wybitna agentka FBI z renomą osoby rozwiązującej niemożliwe sprawy, przybywa, by zbadać okoliczności serii zabójstw. Sprawa Anderson zmienia się w koszmar, gdy agentka odkrywa strony opowieści grozy, która zaczyna ziszczać się na jej oczach. Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować otaczającą go rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze.

Jak widać Alan Wake 2 ponownie zabierze nas do urokliwego (przynajmniej w ciągu dnia) miasteczka Bright Falls, przy czym od wydarzeń z pierwszej części mija dokładnie 13 lat. Kolejną sporą zmianą będzie to, że w grze będziemy kierować dwójką bohaterów, których wątki fabularne zaczną się coraz mocniej łączyć: detektyw Saga Anderson oraz tytułowy Alan Wake. Gra stawia dużo mocniejszy akcent na survival horror, co widać chociażby po wątku rytualnych morderstw w Bright Falls, jak również starć z (nierzadko) przerażającymi monstrami. Alan Wake 2 tworzony jest na silniku Northlight i trzeba przyznać, że wizualnie produkcja wygląda naprawdę bardzo dobrze. Premiera zaplanowana została na 17 października 2023 roku i co ciekawe gra będzie oferowana w wyjątkowo niskiej cenie, zarówno na PC jak i konsolach. W przypadku PC zakup możliwy będzie wyłącznie na Epic Games Store. Jak dokładnie kształtują się ceny Alana Wake 2? Opisujemy je poniżej.

Standardowa edycja na PC: 177,49 zł

Edycja Deluxe na PC: 248,49 zł

Standardowa edycja na konsole: 212,99 zł

Edycja Deluxe na konsole: 284 zł

Źródło: Remedy