Alan Wake 2 na zaawansowanym etapie produkcji. Twórcy pracują nad wzbogaceniem zawartości i usunięciem błędów

Premiera Alan Wake 2 pierwotnie miała odbyć się w 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że twórcy dotrzymają złożonej obietnicy. Tero Virtala (CEO Remedy Entertainment) postanowił podzielić się z graczami kolejnymi informacjami na temat przebiegu prac. Według jego słów tytuł znajduje się na zaawansowanym etapie produkcji, a studio skupia się teraz na wypełnieniu świata gry zawartością i usuwaniu najpoważniejszych błędów.

Alan Wake 2 został oficjalnie zapowiedziany podczas The Game Awards w grudniu 2021 r. Twórcy dotychczas nie udostępnili zbyt wielu materiałów dotyczących gry, jednak zapewniali, iż prace przebiegają zgodnie z planem i nie spodziewają się opóźnień. Przy okazji publikacji wyników finansowych, Tero Virtala (CEO Remedy Entertainment) podzielił się nowymi szczegółami dotyczącymi projektu. Według jego słów Alan Wake 2 jest już w pełni grywalny, a główny wątek można ukończyć od początku do końca. Developerzy mają się teraz skupić na uzupełnieniu świata gry i naprawianiu błędów. "Gra Alan Wake 2 znajduje się na zaawansowanym etapie produkcji. Można ją w pełni ukończyć, a wkrótce dodamy całą zawartość. Następnie zajmiemy się ostatecznymi szlifami. Alan Wake to unikatowa marka, która jest dla nas bardzo cenna" – skomentował Tero Virtala.

Virtala odniósł się także do wyników sprzedaży odświeżonej pierwszej części serii. Alan Wake Remastered zadebiutował 5 października 2021 r. na komputerach PC oraz konsolach Xbox i PlayStation. Rok później z tytułem zapoznać się mogli także posiadacze Nintendo Switch. Mimo dostępności na wszystkich najważniejszych platformach zainteresowanie okazało się niskie, a ogólna sprzedaż rozczarowała twórców. Developerzy mają jednak nadzieję, że wraz ze zbliżającą się premierą sequela gracze będą chcieli przypomnieć sobie przygody tytułowego pisarza i sięgną po zremasterowaną wersję.

