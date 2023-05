Alan Wake 2 - aktor głosowy zdradził datę premiery nowej gry Remedy. Szykuje się gorąca jesień

Pierwsza część gry Alan Wake to bez wątpienia jeden z ciekawszych tytułów akcji. Jeśli ktoś jeszcze nie grał, warto prędko nadrobić zaległości, a motywacją mogą okazać się nie tylko pochlebne opinie graczy i recenzentów, ale także "nadciągająca" dwójka, która podobno jest już na ukończeniu i może zostać jedną z głośniejszych produkcji tego roku. Nieoficjalnie udało się dowiedzieć, jak długo będziemy jeszcze czekać na kontynuację przygód Alana Wake'a.

Wyczekiwana gra Remedy jest na ukończeniu. Jak twierdzi Matthew Porretta, aktor głosowy Alana Wake'a, "dwójka" zadebiutuje już w październiku.

Matthew Porretta, aktor głosowy głównego bohatera w ostatnim wywiadzie dla Monster, Madness i Magic na YouTube po wspomnieniu tematu Alana Wake'a 2 powiedział: "Pracowałem nad tym. To ma wyjść w październiku, teraz jesteśmy w trakcie pracy nad tym, w rzeczywistości byłem w Finlandii w zeszłym tygodniu, stąd pochodzi firma Remedy, niesamowici ludzie. [...] Alan Wake 2 będzie naprawdę, naprawdę dobry i trudny, przerażający. Za każdym razem, gdy widzę, co robią, jestem zdumiony, to naprawdę fajne". Jak więc widać, potwierdza się, że wyczekiwana gra jest już na ukończeniu, skoro ma zadebiutować już najbliższej jesieni.

Warto jedynie zwrócić uwagę, że chociaż gra została po raz pierwszy zapowiedziana półtora roku temu podczas ceremonii The Game Awards 2021, z fińskiego studia nigdy nie wyciekły żadne konkretne informacje na jej temat. Pozostaje nam więc mieć nadzieję, że lada chwila doczekamy się pełnej prezentacji tytułu, podczas której nie tylko zapoznamy się z zarysem fabularnym gry, lecz także jej gameplayem. Alan Wake 2 ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a więc mamy prawo liczyć na nextgenową oprawę.

Źródło: WCCFTech