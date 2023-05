CENEGA S.A. oficjalnym dystrybutorem gier Ubisoftu w Polsce. Będzie odpowiedzialna m.in. za Assassin's Creed Mirage

Ubisoft w ostatnich miesiącach nie miał lekko. Chodziło oczywiście o finanse, które najwyraźniej przestały się "zgadzać". Stąd też decyzja Francuzów o kolejnym przesunięciu premiery gry pt. Skull and Bones, a także anulowanie trzech, niezapowiedzianych dotąd produkcji. Kolejnym postanowieniem było zamknięcie kilku zagranicznych przedstawicielstw - w tym polskiego. Wszystko po to, aby ograniczyć wydatki. Jak się jednak właśnie dowiedzieliśmy, o dystrybucję gier francuskiego producenta zadba w naszym kraju CENEGA.

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, o dystrybucję gier Ubisoftu w naszym kraju zadba CENEGA, która jak dotąd współpracowała ze studiami takimi jak BANDAI NAMCO, Bethesda, Bungie, Capcom czy CD PROJEKT RED.

"CENEGA S.A. z przyjemnością informuje, że na mocy umowy z firmą Ubisoft, została oficjalnym dystrybutorem gier Ubisoft w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Tym samym Cenega będzie odpowiedzialna za dystrybucję wszystkich nowości Ubisoft (takich jak Assassin's Creed Mirage czy Skull and Bones) oraz uprzednio wydanych gier." - czytamy w komunikacie prasowym. "Szczegóły dotyczące wydań i dat premiery zostaną opublikowane wkrótce, w kolejnych komunikatach prasowych i na stronie http://www.cenega.pl/plan-wydawniczy."

Zakres działalności Grupy CENEGA obejmuje tłumaczenie, promowanie i wprowadzanie na rynek gier na PC oraz konsole Sony PlayStation4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch na rynku polskim, czeskim, słowackim oraz węgierskim. Na ten moment CENEGA zajmuje się wydawaniem gier w kooperacji z BANDAI NAMCO Entertainment, Bethesda Software, Bungie, Capcom Interactive, CD PROJEKT RED, Focus Home Interactive, GIANTS Software, PlayWay SA, Perp Games, SEGA Europe Ltd, Sold Out, Square Enix, Take 2 Interactive, Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment, a od teraz także z marką Ubisoft.

Źródło: CENEGA