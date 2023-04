The Division - Ubisoft nadal rozbudowuje uniwersum. Roadmap dla drugiej części, nowe wieści o Heartland i Resurgence

Lata mijają, a uniwersum The Division w dalszym ciągu wspierane jest przez Ubisoft. Obie główne części miały pewne problemy, ale koniec końców wykonują swoje zadanie, przyciągając rzesze graczy. W międzyczasie na światło dzienne wyszły jeszcze dwa inne projekty: The Division Heartland oraz The Division Resurgence. W trakcie specjalnego dnia poświęconego jednej ze swych flagowych serii francuska firma podzieliła się nowymi informacjami na ich temat.

Przede wszystkim The Division 2 otrzymało całkiem pokaźne plany dalszego rozwoju. Wygląda na to, że startujący w czerwcu 5. rok będzie wypełniony różnorodną zawartością. Nowy, roguelite'owy tryb Descent stanowi podstawę sezonu pierwszego, Broken Wings. Będzie on także kontynuować przebudowę Castle Settlement, a gracze otrzymają szansę zyskania skórek ze Splinter Cell. Z kolei 2. sezon, Pupeteers, wprowadzi wrogą frakcję Cleaners, co zapoczątkuje najtrudniejszy event PvE endgame'u. W 3. sezonie, zatytułowanym jako Vanguard, powrócimy do Nowego Jorku, by zmierzyć się z agentem Keenerem. No i wreszcie Black Diamond (4. sezon) przedstawi nam DLC z zupełnie nową historią i lokacjami oraz kolejny endgame: Season 2.0.

Następnie poruszono kwestię The Division Heartland. To spin-off głównych części serii w modelu free-to-play, gdzie gracze będą mogli wypróbować pierwszy w historii franczyzy globalny hub, z którego po uprzednich przygotowaniach wyrusza się w głąb zakażonego miasta. Do dyspozycji będą trzy klasy: Weapons Expert, Medic, and Survivalist - każda z unikalnymi zdolnościami. Jak zapowiadają twórcy, nocne wyprawy będą jeszcze trudniejsze dla rozgrywki PvEvP. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do premiery. Na koniec dodano jeszcze informacje o testach The Division Resurgence. Posiadacze urządzeń mobilnych (Android, iOS) będą mogli sprawdzić obecną wersję gry jeszcze tego lata. O The Division 3 nikt się zatem nawet nie zająknął.

