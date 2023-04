Techland opublikował w serwisie YouTube film zapowiadający aktualizację do gry Dying Light 2: Stay Human pod tytułem Gut Feeling. Aktualizacja ma sprawić, że walka będzie jeszcze bardziej dynamiczna i brutalna. Rozwałkę mają wspomóc nowe przebudowane systemy dla ekwipunku postaci. Jednak prawdziwą rewolucję ma przynieść ulepszona fizyka w grze. Jest to idealny moment dla graczy, którzy niedawno ukończyli pierwszą część Dying Light.

Dying Light 2 otrzymał aktualizację Gut Feeling. Gra ma stać się jeszcze bardziej brutalna za sprawą ulepszonej fizyki przeciwników i tego co po nich pozostaje. Wprowadzono też nowy system craftingu broni oraz możliwość transmogryfikacji ekwipunku według własnego stylu.

Aktualizacja Gut Feeling to przede wszystkim ulepszona fizyka przeciwników i poprawiona mechanika walki. Mówimy tutaj o jeszcze lepszym rozczłonkowywaniu przeciwników poprzez "nowe sposoby". Prawdopodobnie chodzi tutaj o nowe ruchy, animacje dla postaci gracza i zabawę ulepszoną fizyką ciał w grze. Albowiem zachowywanie szczątków przeciwników (np. odcięta noga) również stało się bardziej realistyczne. Walka ma przez to stać się jeszcze bardziej brutalna niż dotychczas. Aktualizacja wprowadza też całkowicie przebudowany system wytwarzania broni, co idealnie współgra z ulepszoną "masakrą", którą dokonujemy na zombie.

Techland wprowadził również do gry mechanikę transmogryfikacji naszego ekwipunku. Dzięki temu nareszcie będziemy mogli dostosować wygląd postaci, tak jak chcemy bez konieczności poświęcania statystyk. W grze pojawi się również nowa placówka pielgrzyma, która pozwoli śledzić wydarzenia społecznościowe, aktywować zlecenia i zdobywać żetony pielgrzyma. Od 20 kwietnia, czyli momentu udostępnienia aktualizacji Gut Feeling do 4 maja 2023, odbędzie się wydarzenie Viral Rush, które przyniesie nowe wyzwania i nagrody.

Źródło: Techland