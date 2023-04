Resident Evil 2 i Resident Evil 3 - Capcom zapowiada powrót usuniętych opcji Ray Tracingu i dźwięku 3D

Remake'i Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3 to bardzo dobre produkcje. Swój poziom zawdzięczają nie tylko mechanizmom rozgrywki, ale także oprawie graficznej, która opcjonalnie wykorzystuje technikę śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Ostatnie aktualizacje do gier nie były jednak w pełni udane. Z nie do końca jasnych powodów usunięto bowiem z menu opcję włączenia Ray Tracingu i konfiguracji dźwięku 3D. Firma Capcom zapowiedziała stosowne poprawki.

Bardzo niepokojąca była cisza, jaka panowała wokół całej sprawy od czasu udostępnienia felernych aktualizacji. Wśród graczy narastały spekulacje, czy tryb w przyszłości powróci. Największe niezadowolenie wyrażali oczywiście posiadacze nowszych kart graficznych NVIDII, które dobrze sobie radzą ze wsparciem techniki śledzenia promieni. Na szczęście firma Capcom w dniu wczorajszym przerwała milczenie i zapowiedziała, że wkrótce zostaną udostępnione stosowne poprawki. W opublikowanym na Twitterze oświadczeniu zabrakło jednak choćby przybliżonego terminu, w którym Ray Tracing powróci do wspomnianych produkcji.

To all Resident Evil 2 / Resident Evil 3 users on Steam ⚠️



We're aware of an ongoing issue with the raytracing option not appearing in the graphics menu and presets. We'll have this addressed in a future update and apologize for any inconvenience! pic.twitter.com/hGkOey65mQ