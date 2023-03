Resident Evil 4 z ogromnym sukcesem. Firma Capcom pochwaliła się wynikami sprzedaży swojego najnowszego dzieła

Remake Resident Evil 4 to bardzo udana produkcja. Łączy ona sentymentalną podróż do przeszłości ze współczesną grafiką i usprawnieniami technicznymi, których oczekujemy od wydawanych obecnie gier. Za jakością idą pochwały graczy, którzy tłumnie rzucili się na nowy tytuł firmy Capcom. Poznaliśmy właśnie oficjalne wyniki sprzedaży remake’u i robią one olbrzymie wrażenie, zwłaszcza w zestawieniu z pierwotną wersją gry.

Firma Capcom ogłosiła, że w przeciągu dwóch dni od premiery, remake Resident Evil 4 sprzedał się w zawrotnej liczbie 3 mln egzemplarzy. Dane obejmują wynik uzyskany przez grę na wszystkich platformach.

Japoński producent i wydawca oficjalne wyniki sprzedaży swojego najnowszego dzieła podał w informacji prasowej. Co prawda, są to liczby skumulowane, obejmujące łącznie wersje na konsole PlayStation 4 i 5, Xbox Series S i X oraz PC, ale trzeba ocenić je jako bardzo dobre. Okazuje się, że remake Resident Evil 4, w zaledwie dwa dni od oficjalnego debiutu, osiągnął pułap 3 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Firma Capcom może mieć duże powody do zadowolenia, ponieważ oryginalna wersja gry dobiła do takiego wyniku dopiero po roku od debiutu. Z pewnością obecnej popularności remake’u bardzo służy wysoka jakość wykonania odświeżonych edycji Resident Evil 2 oraz 3. Capcom wypracował sobie w ten sposób duży kredyt zaufania wśród graczy, czego efekty możemy obecnie obserwować.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, gra bije na Steamie rekordy popularności w zestawieniu z innymi tytułami tej serii. Gracze nie tylko delektują się rozgrywką, ale także masowo wystawiają recenzje w serwisie Valve. Na chwilę obecną jest ich ponad 22,8 tys. Aż 97% opinii ma pozytywny charakter. Statystyki dotyczą oczywiście tylko osób, które zakupiły tytuł bezpośrednio na Steam. Nie zmienia to faktu, że grę odradzają tylko nieliczne osoby, najczęściej zagorzali fani pierwotnej wersji tytułu, którzy niechętnie patrzą na wszelkie zmiany wprowadzone przez remake. Wśród polskich użytkowników krytykowany jest brak rodzimej wersji językowej, ale trzeba zaznaczyć wyraźnie, że ten element nie ma bezpośredniego wpływu na końcową jakość wykonania gry firmy Capcom. Popularność najnowszej odsłony serii Resident Evil została zatem wyniesiona na niespotykany wcześniej poziom.

