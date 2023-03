Resident Evil 4 z rekordem zainteresowania na Steam. Gra pobiła m.in. Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil Village

Wczoraj na rynku zadebiutowała gra Resident Evil 4, będąca odmienionym klasykiem z 2005 roku. Capcom ponownie przygotował remake bazujący na silniku graficznym RE Engine. Resident Evil 4 otrzymał znakomite oceny od recenzentów, a gra zadebiutowała na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xbox Series. Jak wypada natomiast popularność gry na Steam? Pod tym względem Capcom nie ma się czego wstydzić, bo Resident Evil 4 bije rekordy popularności.

Resident Evil 4 Remake bije rekordy zainteresowania na Steamie. Gra studia Capcom jest znacznie popularniejsza od Resident Evil 2 Remake czy też ostatniej odsłony w postaci Resident Evil Village.

Resident Evil 4 Remake okazuje się być bardzo popularny wśród komputerowych graczy. Największa liczba jednocześnie grających osób na Steam sięgnęła 147 297, co jest rekordem wśród tej serii. Wynik ten jest prawie o połowę lepszy w porównaniu do Resident Evil: Village, który dotychczas był najpopularniejszym tytułem w serii Resident Evil (106 631 graczy jednocześnie). "Nowy-stary" Resident Evil 4 wypada również znacznie lepiej od Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3 Remake, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o kwestię popularności.

Tytuł gry Najwięcej graczy jednocześnie na Steam Resident Evil 7 (2017) 20 449 graczy Resident Evil 2 Remake (2019) 74 227 graczy Resident Evil 3 Remake (2020) 60 293 graczy Resident Evil Village (2021) 106 631 graczy Resident Evil 4 Remake (2023) 147 297 graczy

Mimo że Resident Evil 4 zadebiutował na rynku, nie oznacza to końca prac nad wspieraniem produkcji. Capcom potwierdził, że tryb Mercenaries trafi do gry już 7 kwietnia i będzie on udostępniony w formie darmowego DLC dla posiadaczy podstawki. W przyszłości produkcja doczeka się również VR wersji, przygotowanej z myślą o PlayStation VR2. Jeśli z kolei gracie na PC to z pewnością ucieszy Was informacja, że trwają prace nad nieoficjalnym spolszczeniem produkcji. Capcom niestety ponownie zrezygnował bowiem z przygotowania polskiej lokalizacji.

Źródło: SteamDB