Resident Evil 4 Remake w krzywym zwierciadle. Zabawny filmik anime niczym produkcja od studia Ghibli

W ciągu ostatnich tygodni chyba tylko beta Diablo IV jest częściej poruszanym tematem w branży od odświeżonej wersji jednej z najlepiej ocenianych gier kultowej serii. Tymczasem na krótko przed właściwą premierą Capcom sprezentował dość niekonwencjonalną reklamę swojego remake'u. Oto bowiem możemy przyjrzeć się kilku dobrze znanym kadrom w nieco odmiennym wydaniu niż gra, która wejdzie na rynek na sam początek najbliższego weekendu.

Capcom udostępnił zabawną reklamę, w której bohaterowie Resident Evil 4 Remake przedstawieni są w stylistyce rodem z anime od studia Ghibli i niecharakterystycznie pogodnym klimacie.

Niespełna minutowy materiał wideo prezentuje przede wszystkim fragmenty początkowych scenek z gry, gdy Leon S. Kennedy poszukuje Ashley, porwanej córki prezydenta. Atmosfera nie jest jednak niczym wzięta z horroru, a prędzej słynnych animacji Hayao Miyazakiego ze szczyptą czarnego humoru. Trzeba przyznać, że Capcom potrafi zareklamować swoje produkty, bo zgodnie z oczekiwaniami filmik został dobrze przyjęty. Sama gra pojawi się w ciągu najbliższych dni na komputerach osobistych oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Dodatkową reklamą dla Resident Evil 4 Remake są bez wątpienia przedpremierowe recenzje - w większości bardzo pochlebne dla powrotu kultowej pozycji w nowym wydaniu. Oceny na, dajmy na to, Metacriticu mówią same za siebie, z kolei chętni mogą ograć sobie dobrze przyjętą (i rzecz jasna już wielokrotnie zmodowaną) wersję demo. Wydaje się, że tytuł jest skazany na zbliżony (albo i jeszcze większy) sukces do tego, co osiągnął remake Dead Space, który wyszedł spod ręki studia Motive pod koniec stycznia. Także i tutaj mamy do czynienia z rozwinięciem oraz poprawą wielu elementów tyczących się zarówno rozgrywki, jak i narracji względem oryginału.

Źródło: Youtube