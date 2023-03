Fallout: London - ambitny mod do Fallouta 4 wciąż jest prężnie rozwijany. Twórcy opowiadają o najnowszych usprawnieniach

Ta wyjątkowa modyfikacja do najnowszej części kultowej serii została zapowiedziana jeszcze w 2021 roku i do dziś co jakiś czas pojawiają się aktualizacje związane z projektem bazującym na silniku Fallout 4. Co prawda twórcy jeszcze nie podali nawet orientacyjnej daty premiery, ale jak dotąd ujawniane materiały prezentują się całkiem obiecująco. Ostatnio przyszła pora na kolejny cykliczny raport z progresu. Ujawnia on jeszcze więcej szczegółów z postępujących prac.

Fallout: London w dalszym ciągu powstaje, natomiast deweloperzy pracujący nad modem podali nam kolejne szczegóły związane z jego rozwojem.

Ponad 10-minutowy materiał wideo stanowi relację z postępów, jakie twórcy poczynili w pierwszych miesiącach 2023 roku. Jednocześnie przygotowują nas na nadejście dużego trailera, który pokaże jeszcze więcej. W trakcie dosyć obszernej prezentacji kolejni deweloperzy przejmują pałeczkę, dzięki czemu dostajemy update'y związane z różnymi aspektami rozgrywki. Pojawia się na przykład krótka demonstracja nowych zaprojektowanych broni, pojazdów, unikalny design londyńskich ulic, a także różnych pomysłów związanych z mechanikami - zarówno tymi znanymi z serii (w tym np. elementy znane jeszcze z "jedynki"), jak i autorskimi.

Modów do Fallouta mamy bez liku, ale dopiero Londyn ma wprowadzić graczy w wydarzenia w postapokaliptycznym uniwersum na terenach europejskich. Dlatego poza tradycyjnymi aspektami serii - na czele z wojnami frakcji, przetrwaniem itd. - możemy się spodziewać pewnych lokalnych akcentów powiązanych konkretnie ze stolicą Wielkiej Brytanii, w tym chociażby popkulturą czy sportem. Dotychczas ukazane strzępki prac wskazują na przedsięwzięcie bliższe pełnoprawnej gry niż moda. A już wkrótce możemy się spodziewać nowych raportów.

Źródło: Youtube