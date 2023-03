Resident Evil 4 - wersja demo odmłodzonego klasycznego horroru dostępna dla wszystkich chętnych

Już za dwa tygodnie na rynku ukaże się Resident Evil 4, a więc kolejna odrestaurowana część popularnej serii gier Capcom z gatunku survival horror. Dotychczasowe materiały prezentowały wysoki poziom wykonania produkcji - z jednej strony oprawa graficzna uległa znaczącej poprawie, a z drugiej zachowano charakterystyczny klimat oryginału. Choć do premiery pozostały jeszcze dwa tygodnie to wszyscy chętni już teraz mogą sprawdzić grę. Capcom opublikował bowiem wersję demo Resident Evil 4.

Capcom ma w zwyczaju oferować wersje demo swoich gier z serii Resident Evil, dzięki czemu osoby które nie są do końca przekonane, mogą wyrobić sobie własną opinię na temat tego, co oferuje dana gra. Tak było chociażby w przypadku Resident Evil 7 oraz Resident Evil Village i tak jest teraz przy nadchodzącym wielkimi krokami Resident Evil 4. Demo o nazwie "Chainsaw" umożliwia przejście pierwszego rozdziału gry. Choć sam etap można przejść w około 20 minut, nic nie stoi na przeszkodzie by dokładniej badać każdy zakątek, tym samym grając dłużej. Wersja demo nie ma bowiem ograniczenia czasowego.

Demo zajmuje nieco ponad 10 GB i jest dostępne na każdej z platform, tj. PC, konsole PlayStation 4/5 oraz Xbox Series. Konsole obecnej generacji oferują dwa tryby obrazu - Fidelity (nacisk na wyższą rozdzielczość, 30 FPS) oraz Performance (niższa rozdzielczość i 60 klatek). Poza tym na PC, PS5 oraz Xbox Series X możemy odpalić Ray Tracing, który wykorzystano do ulepszonych odbić. Jak się prezentuje Resident Evil 4? W materiale możecie rzucić okiem na przygotowane przeze mnie screeny wersji PS5 w trybie Fidelity + RT. Generalnie gra od pierwszej chwili robi bardzo dobre wrażenie. Gęsty i mroczny klimat wprost wylewa się z ekranu. Wizualnie jednak jest co najwyżej dobrze, nie ma co tutaj liczyć na next-genowe doznania. Na plus na pewno bardzo dobre przygotowany tryb HDR. Leon Kennedy porusza się szybciej niż w oryginalnej grze, jednak nadal czuć pewną toporność w jego ruchach. Dużą zmianą jest na pewno możliwość strzelania przy jednoczesnym poruszaniu się. Pierwsze wrażenia z wersji demo są pozytywne i osobiście chętnie spojrzę ku pełnej wersji, choć może niekoniecznie w równie pełnej cenie.

Źródło: Capcom, PurePC (Zdjęcia)