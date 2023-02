Resident Evil 4 z trzecim zwiastunem - nadchodzący horror otrzyma wersję demo na konsolach PlayStation

O Suicide Squad: Kill the Justice League powiedziano najwięcej podczas zakończonego niedawno pokazu State of Play od Sony. O ile jednak jakość produkcji od studia Rocksteady stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania, takiego dylematu nie mamy w przypadku nadchodzącego wielkimi krokami Resident Evil 4 Remake. Gra Capcomu zameldowała się na State of Play wraz z trzecim zwiastunem. Przygoda Leona Kennedy'ego otrzyma również wersję demo.

Podczas pokazu State of Play, Capcom zaprezentował świeży zwiastun gry Resident Evil 4 Remake. Nadchodzący survival horror otrzyma wkrótce wersję demo na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Spodziewaliśmy się, że na pokazie State of Play zostanie zaprezentowany Resident Evil 4 Remake i tak też się stało. Już w przyszłym miesiącu na rynku pojawi się kolejny remake, tym razem klasycznej czwórki. W ramach fabuły, Leon Kennedy otrzymuje zadanie znalezienia i uratowania córki prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie trafiamy do tajemniczej wioski gdzieś w Hiszpanii. Znajdziemy tutaj nie tylko zaginioną córkę, ale również nie mniej tajemniczy kult Los Iluminados, a dodatkowo cała społeczność miasteczka została zamieniona w krwiożercze potwory z powodu kontaktu z pasożytem Las Plagas. Resident Evil 4 Remake powstał na silniku RE Engine, toteż ponownie możemy liczyć na znacznie lepszej jakości oprawę graficzną oraz mnóstwo mniejszych lub większych modyfikacji względem oryginału.

Trzeci zwiastun przybliża nam chociażby kwestię związaną z walką, zarówno z pomniejszymi członkami Kultu jak również z bossami o imponujących rozmiarach. W tle przewija się wątek nie tylko córki prezydenta (która od czasu do czasu będzie nam również pomagać w trakcie gry), ale również Ady Wong, która oczywiście zawita do produkcji. Zwiastun potwierdza, że remake czwórki będzie o wiele bardziej dynamiczny od oryginalnej wersji. Resident Evil 4 zadebiutuje 24 marca tego roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Dodatkowo wkrótce posiadacze konsol Sony otrzymają dostęp do wersji demonstracyjnej. Szczegóły dotyczące wersji demo zostaną ujawnione w najbliższym czasie.

Źródło: Sony (State of Play)