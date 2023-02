Resident Evil 4 otrzyma pełnoprawną wersję VR, działającą z goglami PlayStation VR2 i to za darmo

Dzisiaj do sprzedaży trafiły gogle rzeczywistości wirtualnej PlayStation VR2. Sprzęt jest całkiem udany i bez wątpienia to jedne z bardziej dopracowanych gogli VR w cenie nieprzekraczającej 3000 złotych. Na dzień dobry otrzymujemy m.in. Horizon Call of the Mountain oraz VR-owe wersje gier Gran Turismo 7 oraz Resident Evil Village. W przyszłym miesiącu z kolei na rynku pojawi się odnowiony Resident Evil 4, uważany za jedną z najlepszych odsłon tej serii. Okazuje się, że twórcy z Capcoma mają kolejną niespodziankę dla posiadaczy PS VR2.

Capcom potwierdził rozpoczęcie prac nad VR-ową wersją Resident Evil 4 Remake. Trafi ona za darmo na PlayStation VR2.

Na oficjalnym (japońskim) koncie Resident Evil na Twitterze pojawiła się krótka wiadomość dotycząca nadchodzącego Resident Evil 4. Okazuje się, że Capcom już rozpoczął opracowywanie gry z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości. VR-owa wersja Resident Evil 4 trafi na pewno na świeży zestaw PlayStation VR2 w formie bezpłatnego dodatku DLC. Podobny manewr zrobiono przy okazji Resident Evil Village. Niestety nie wiemy kiedy RE4 w formie VR trafi na rynek, bowiem Capcom dopiero rozpoczął prace nad tytułem.

Nie wiadomo również, czy Resident Evil 4 VR trafi na inne zestawy gogli, które kompatybilne są z komputerami. Bazowa wersja horroru zadebiutuje natomiast już 24 marca tego roku i pojawi się na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xbox Series. Kilka dni temu ujawniono finalne wymagania sprzętowe (te są nieco wyższe w porównaniu do Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3). W Polsce tytuł zostanie wydany nakładem Cenegi, jednak po raz drugi (po RE Village) nie otrzymamy polskiej wersji językowej, nawet w formie napisów.

Źródło: Capcom