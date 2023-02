Recenzja Sony PlayStation VR2 wraz z Horizon Call of the Mountain - Brama do świata VR dla posiadaczy PlayStation 5

Poprzednia generacja konsoli od Sony - PlayStation 4 - było również pierwszą, gdzie japoński producent zaoferował do niej dedykowane gogli do obsługi rzeczywistości wirtualnej. Ich zaletą była stosunkowo niewielka cena, biorąc pod uwagę propozycje chociażby od HTC. Ich specyfikacja nie robiła jednak specjalnego wrażenia, zwłaszcza w kontekście rozdzielczości soczewek. Ponad dwa lata temu na rynku pojawiła się już konsola PlayStation 5 i producent uznał, że to najwyższy czas na wprowadzenie drugiej generacji gogli PlayStation VR2 do sprzedaży. Nowe urządzenie praktycznie pod każdym względem jest lepsze, na czele z wybitnymi kontrolerami VR Sense. Choć gogle są udane, ich sukces na rynku będzie w dużej mierze uzależniony od dostępności gier. Obecnie lista jest dość skromna, a na jej czele stoi Horizon Call of the Mountain. Przeniesienie wciąż świeżego uniwersum do VR okazało się strzałem w dziesiątkę, bo konstrukcja tegoż świata doskonale pasuje do tematyki VR.

Autor: Damian Marusiak

Konkurencja na polu gogli rzeczywistości wirtualnej w cenie około 3000 złotych jest całkiem spora. Gdy przejrzymy oferty sklepów to w podobnej kwocie znajdziemy takie propozycje jak HTC Vive Pro, HP Reverb G2 z dwoma kontrolerami ruchu czy OCULULS Quest 2. Sony z jednej strony ma dość silną konkurencję na tym polu, ale czy faktycznie PlayStation VR2 ma docelowo konkurować z jakimkolwiek innym produktem z tego rynku? Wszak urządzenie Japończyków nie zostało zaprojektowane z myślą o działaniu np. z komputerami. Jest to integralna część ekosystemu PlayStation 5, co oznacza że zostały zaprojektowane z myślą o najnowszej konsoli Sony. Ich specyfikacja w premierowej cenie 3000 złotych nie wygląda źle. Wręcz przeciwnie - bardzo dobrze prezentuje się chociażby kwestia zastosowanych soczewek. Nie są to również gogle idealne, jednak lista wad nie jest długa a najważniejszą z nich jest problematyczny kabel.

PlayStation VR2 to druga generacja gogli rzeczywistości wirtualnej, tym razem przygotowane z myślą o PlayStation 5. Nowe urządzenie przetestowaliśmy z kilkoma grami, na czele z Horizon Call of the Mountain.

Sony zadbało o kompletnie nową grę na premierę PlayStation VR2 - mowa o Horizon Call of the Mountain, przygotowany wspólnie przez Guerilla Games oraz Firesprite Studio. To nowa przygoda w znanym już postapokaliptycznym świecie, choć tym razem dostosowana do wymogów wirtualnej rzeczywistości. Na premierę, tj. na 22 lutego, gracze otrzymają również dostęp do specjalnego trybu w Gran Turismo 7, gdzie wszystkie tryby będzie można przejść w VR. To samo dotyczy Resident Evil Village, które zostało dostosowane pod PS VR2. W ciągu pierwszego miesiąca od premiery, na PS VR2 trafi ponad 30 tytułów, ale zdecydowana większość z nich to mniejsze produkcje. Miałem okazję (choć zbyt krótką, dlatego o innych grach skupię się za kilka dni) również rzucić okiem na kilka innych tytułów, z których zdecydowanie wybija się Jurrasic World Aftermath Collection.

Sony PlayStation VR Sony PlayStation VR2 Technologia ekranów soczewek OLED OLED Rozdzielczość soczewek (na oko) 960 x 1080 pikseli 2000 x 2040 pikseli Odświeżanie 90 Hz, 120 Hz 90 Hz, 120 Hz Pole widzenia 100 stopni 110 stopni Zestaw kamer Brak wbudowanych

Zewnętrzna kamera do śledzenia ruchu (PS Camera - do zakupienia osobno) 4 wbudowane kamery do monitorowania

Kamera do śledzenia ruchu gałek ocznych Czujniki Żyroskop, akcelerometr 6-osiowy czujnik ruchu, żyroskop, akcelerometr Wibracje - Tak, haptyka wbudowana w główny headset gogli Możliwość regulacji szerokości soczewek Tak Tak Łączność Kabel HDMI, USB Pojedynczy kabel USB-C Akcesoria w zestawie Stacja bazowa, zasilacz, słuchawki dokanałowe, kabel USB (kontrolery PS Move osobno do zakupienia) 2x VR Sense, słuchawki dokanałowe, kabel USB-A na USB-C Cena 1769 zł (plus osobno PS Camera i PS Move) 2999 zł (same gogle)

3299 zł (PS VR2 + Horizon Call of the Mountain)

Nasza recenzja skupiać się będzie na przeglądzie poszczególnych opcji gogli PlayStation VR2, na czele z pierwszą konfiguracją oraz użytkowaniem przez przynajmniej kilka godzin nom stop (w ramach pojedynczej sesji, którą na siebie nałożyłem). Sporo miejsca poświęcimy również grze Horizon Call of the Mountain, który jest zdecydowanie największą premierą na PS VR2 i jako tytuł startowy pokazuje pełny potencjał tego, co PlayStation VR2 ma do zaoferowania. Przypominamy, że obecnie w przedsprzedaży można zakupić same gogle w cenie 2999 złotych lub zestaw z Horizon Call of the Mountain w cenie 3299 złotych.