Test GPD Win Mini (2024) - handheld do gier... mini laptop z AMD Ryzen 7 8840U i 32 GB RAM. Jak ta hybryda radzi sobie w praktyce?

Świat handheldów do gier stale się rozszerza, gdyż kolejni producenci wprowadzają na rynek swoje modele. Obecnie mamy naprawdę bardzo szeroki wybór takich urządzeń, które oferowane są w różnych formach: z odłączanymi kontrolerami, wysuwanym ekranem, czy też o konstrukcji małego laptopa. Do ostatniej kategorii zalicza się stosunkowo nowy model od firmy GPD, czyli tytułowy Win Mini w odświeżonej edycji z 2024 roku. To ciekawe urządzenie zapewnia nam zarówno fizyczną klawiaturę, jak i płytkę dotykową oraz elementy potrzebne do rozgrywania gier wideo, takie jak gałki analogowe, czy też przyciski spustowe. Handheld wyróżnia się więc na tle swojej konkurencji, choć pod względem wydajności powinien być (przynajmniej w teorii) taki sam, jak ASUS ROG Ally, czy też Lenovo Legion Go.

Autor: Natan Faleńczyk

GPD, a dokładniej GamePad Digital, to chińska firma działająca na rynku od 2013 roku, która skupia się głównie na tworzeniu handheldów do gier, takich jak omawiany mini laptop z Windowsem na pokładzie. W swojej ofercie przedsiębiorstwo ma wiele ciekawych urządzeń (np. GPD Duo, czyli laptop z dwoma ekranami AMOLED i układem AMD Ryzen AI 9 HX 370), a na ich tle bohater tego materiału wypada całkiem dobrze. Jego parametry są bardzo dobre, choć zaczynają już odstawać od czołówki sprzętów tego typu. Firma co prawda skierowała ten model do gier wideo, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego, jak z typowego komputera, którym przecież jest. W pierwszej kwestii aspekty ergonomiczne na pierwszy rzut oka nie wyglądają za dobrze, gdyż mowa o dość kanciastej konstrukcji, ale do kupienia osobno są uchwyty, które częściowo naprawiają tę wadę. Pokrótce omówiona zostanie specyfikacja urządzenia, a w dalszej części zobaczymy, jak GPD Win Mini (2024) wypada w praktyce.

GPD Win Mini (2024) to dość nietypowy handheld do gier, który tak naprawdę jest po prostu małym laptopem z systemem Windows. Jak taka konstrukcja sprawdza się w rzeczywistości i czy warto się nią bliżej zainteresować?

GPD Win Mini (2024) w wersji, którą otrzymałem do testów, został wyposażony w układ od AMD z rodziny Hawk Point, który w kwestii wydajności nie oferuje więcej niż poprzednia generacja Phoenix. Mamy bowiem do czynienia z dokładnie tym samym układem graficznym, jakim jest AMD Radeon 780M. To nadal bardzo wydajna jednostka, która całkiem dobrze radzi sobie w grach, choć trzeba wspomnieć, że na rynku zadebiutowały już chipy oparte na architekturze Zen 5 (seria Strix Point), które oddają do dyspozycji mocniejszy układ graficzny AMD Radeon 890M - ten znalazł się już np. w modelu OneXFly F1 Pro. Ponadto możemy liczyć na 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, a także 512 GB nośnik SSD w formacie 2230.

Lenovo Legion Go ASUS ROG Ally X GPD Win Mini (2024) Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme (4 nm)

Zen 4, Phoenix AMD Ryzen 7 8840U (4 nm)

Zen 4, Hawk Point Konfiguracja rdzeni 8C/16T (3,3 - 5,1 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 780M (2,7 GHz, 12 CU, RDNA 3) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) 24 GB LPDDR5X (7500 MHz) 32 GB LPDDR5 (6500 MT/s) Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2242) 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2230) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Ekran 8,8" IPS 2560 x 1600 px, 144 Hz

500 nitów, 97% DCI-P3, Gorilla Glass 7" IPS 1920x1080 px, 120 Hz

500 nitów, 100% sRGB, 7 ms, Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, AMD FreeSync Premium 7" LTPS 1920 x 1080 px, 120 Hz

500 nitów, VRR, 100% sRGB, AMD FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass 6. generacji Złącza, porty i sloty 2 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1x Slot na karty pamięci microSD 1 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C

1 x Slot na karty pamięci microSD 1 x USB typu A

1 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C

1 x Slot na karty pamięci microSD Wymiary Handheld: 210 x 131 x 20,1 mm

Handheld + kontrolery: 298,83 x 131 x 40,7 mm 280 x 111 x 36,9 mm 168 x 109 x 26 mm Waga Handheld: 640 g

Handheld + kontrolery: 854 g 678 g 520 g Akumulator Handheld: 49,2 Wh

Kontrolery: 2 x 900 mAh Litowo-jonowy, 80 Wh Litowo-polimerowy, 44,24 Wh Moc ładowania 65 W Dodatkowe informacje Gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, HD Haptics, 6-osiowy żyroskop Aura Sync, gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, czytnik linii papilarnych, HD Haptics, 6-osiowy żyroskop Gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop System Windows 11 Home Cena (MSRP) 2899 zł 3999 zł 3799 zł

Pod względem ekranu jest natomiast całkiem dobrze, wszak mamy do czynienia z 7-calowym panelem o rozdzielczości Full HD, jednak zostanie on szerzej omówiony za moment (tak samo jak konstrukcja). Na pokładzie nie zabrakło również pokaźnej ilości portów, slotów i złącz (jak na handheldy), z których warto wymienić USB4, gdyż to umożliwi nam podłączenie stacji eGPU. W pudełku (poza samym urządzeniem) znajdziemy dokumentację, przewód USB, a także ładowarkę. W moim przypadku ten ostatni element był przeznaczony na zagraniczny rynek, jednak dodatkowo w paczce znajdowała się przejściówka na "polskie gniazdka".