Test ASUS ROG Ally X - ulepszony handheld do gier z ogromnym akumulatorem. Lepszy pod każdym... prawie każdym względem

Tak jak ChatGPT zapoczątkował erę chatbotów, tak Steam Deck wpłynął na rynek handheldów do gier. Od czasu jego premiery, która odbyła się na początku 2022 roku, można zauważyć, że coraz więcej znanych producentów z segmentu technologicznego zaczyna tworzyć własne urządzenia. Te relatywnie małe przenośne komputery z roku na rok stają się coraz popularniejsze, choć ich możliwości chwilowo stanęły w miejscu, gdyż większość aktualnych sprzętów tego typu opiera się na układach od AMD z rodziny APU Phoenix. Nie tak dawno, gdyż w 2023 roku, swoich sił w świecie handheldów spróbował ASUS. Jako że zapowiedź nowego urządzenia odbyła się 1 kwietnia, to mało kto wziął ją na poważnie. Niemniej jednak sprzęt wkroczył do sprzedaży w połowie czerwca i był jednym z pierwszych, które oferowały naprawdę dobrą wydajność (jak na możliwości rynku w tym czasie). Niestety ASUS ROG Ally miał kilka wad... no, może więcej niż kilka. Firma wyciągnęła jednak wnioski i oferuje nam teraz odświeżoną wersję.

Autor: Natan Faleńczyk

Na początku maja 2024 roku firma ASUS zapowiedziała nadchodzącą zapowiedź (tak, to nie żart) nowego wariantu handhelda ROG Ally, który miał zostać opatrzony dodatkową literką X. Znak nawiązywał do trzech słów, którymi określano nowość: extra, extend i expand. Mieliśmy więc otrzymać urządzenie o większych możliwościach, natomiast nic nie wskazywało na to, aby było ono wyraźnie lepsze pod kątem wydajności od swojego poprzednika. Tuż po oficjalnej prezentacji, na którą trzeba było poczekać niemal cały miesiąc, wszystko stało się jasne. ASUS ROG Ally X otrzymał pojemniejszy akumulator i nośnik SSD oraz większą ilość pamięci RAM, a przy okazji dokonano usprawnień w samej konstrukcji. Mamy więc do czynienia z tym samym, co w przypadku Steam Decka OLED (recenzja). Producent wsłuchał się w potrzeby użytkowników i wprowadził niezbędne poprawki do swojego urządzenia. Czy to faktycznie okaże się lepsze od starszego brata?

ASUS ROG Ally X to odświeżona wersja popularnego handhelda do gier, która wnosi całkiem sporo ulepszeń do konstrukcji. Większe ogniwo akumulatora, czy też pojemniejsze moduły pamięci RAM i nośnik SSD to tylko niektóre ze zmian. Czas więc się przekonać, co faktycznie potrafi omawiana nowość.

ASUS ROG Ally X ponownie opiera się na tym samym układzie, co poprzednik, a więc spotkamy się z chipem AMD Ryzen Z1 Extreme. Za jego wsparcie posłużą aż dwa moduły pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, z których każdy ma pojemność 12 GB. Na uwagę zasługuje również pojemniejszy nośnik SSD, który na dodatek występuje w rozmiarze 2280, co znacząco ułatwi i zmniejszy koszty ewentualnej samodzielnej wymiany. Żadne zmiany nie zaszły natomiast w przypadku łączności bezprzewodowej, czy też w samym ekranie. Nadal spotkamy się z 7-calowym panelem IPS o 120-hercowym odświeżaniu. Z konstrukcji usunięto port do podłączenia stacji eGPU, jednak zastąpiono go złączem USB4 ze wsparciem dla standardu Thunderbolt 4, więc funkcjonalność pozostanie niemalże bez zmian. W końcu otrzymamy handheld, którego ogniwo akumulatora ma przyzwoitą pojemność. ASUS ROG Ally X może się pochwalić ogniwem o pojemności 80 Wh, co czyni z niego naprawdę ciekawą pozycję w świecie handheldów. Niestety ponownie zdecydowano się na system Windows 11, choć o tym, jak wypada on w praktyce, przekonamy się niebawem. Po zapoznaniu się z tekstem łatwiej nam będzie zdecydować, czy warto wydać niemałe pieniądze na nowość od ASUS-a. Mówimy tu bowiem o kwocie 3899 zł, gdzie obecnie Lenovo Legion Go z lepszym ekranem, tym samym układem i wyciąganymi kontrolerami często można nabyć za 2999 zł.

ASUS ROG Ally ASUS ROG Ally X Lenovo Legion Go Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz 3,3 - 5,1 GHz Układ graficzny AMD Radeon Graphics:

Ryzen Z1 - 4 CU, RDNA3

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU, RDNA 3 AMD Radeon Graphics (12 CU, RDNA 3) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (6400 MHz) 24 GB LPDDR5X (7500 MHz) 16 GB LPDDR5X (7500 MHz) Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2242) 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) 512 GB lub 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2242) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Ekran 7" IPS 1920x1080 px, 120 Hz

500 nitów, 100% sRGB, 7 ms

Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, FreeSync Premium 8,8" IPS 2560 x 1600 px, 144 Hz

500 nitów, 97% DCI-P3, Gorilla Glass Złącza 1 x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 + DP 1.4)

1 x slot na karty pamięci microSD

1 x Audio-Jack 3,5 mm 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP Alt Mode)

1 x USB typu C 4.0 (Thunderbolt 4, DP 1.4, PD 3.0)

1 x Slot na karty microSD 1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB typu C 4.0 (DP 1.4, PD 3.0)

1x Slot na karty pamięci microSD (do 2 TB) Wymiary 280 x 113 x 39 mm 280 x 111 x 36,9 mm Handheld: 210 x 131 x 20,1 mm

Handheld + kontrolery: 298,83 x 131 x 40,7 mm Waga 608 g 678 g Handheld: 640 g

Handheld + kontrolery: 854 g Akumulator 40 Wh / 65 W 80 Wh / 65 W Sprzęt: 49,2 Wh / 65 W

Kontrolery: 2 x 900 mAh Dodatkowe informacje Aura Sync, gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, czytnik linii papilarnych, HD Haptics Gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, HD Haptics System Windows 11 Home TDP 9-30 W Cena (MSRP) Z1 - 2999 zł

Z1 Extreme - 3799 zł Z1 Extreme - 3899 zł 512 GB - 3799 zł

Zestaw, w którym przychodzi do nas ASUS ROG Ally X, jest dość standardowy, natomiast wyróżnia się nieco sposobem samego zapakowania. Tuż po otwarciu pudełka na górze zobaczymy element, w którym ukryto dwie podkładki. Możemy w nich umieścić handhelda, dzięki czemu korzystanie z niego w niektórych sytuacjach stanie się wygodniejsze — miły, choć niezbyt jakościowy dodatek (ma on bowiem wytrzymałość zwykłego tekturowego arkusza, z którego zapewne został wykonany). W samym środku umieszczono urządzenie, na którym ujrzymy instrukcję pierwszego uruchomienia sprzętu (musimy najpierw podłączyć ładowarkę do drugiego portu USB typu C). W pudełku znajdziemy również ładowarkę o mocy 65 W, a także dokumentację. Tak naprawdę w zestawie zabrakło jedynie (lub aż) etui, które jest dodawane praktycznie do każdego handhelda na rynku.