Recenzja Samsung Galaxy Ring. Monitoruje trening i sen, mierzy puls i SpO2 oraz działa prawie tydzień na baterii

Samsung jest powszechnie rozpoznawany na całym świecie, ceniony przez wiele osób za ogólną jakość i funkcjonalność produktów, a jego pozycja na rynku urządzeń mobilnych jest bardzo mocna. W jego ofercie nie brakuje ciekawych urządzeń, choćby składanych smartfonów z serii Galaxy Flip i Fold, wciąż jednak Galaxy Ring można uznać za bardzo potrzebny powiew świeżości. Nie jest to oczywiście nic nowego. Smart-ringów jest już na rynku sporo, ale dla sporej grupy osób interesujące może być to, jak podeszła do tej kwestii jedna z największych firm w mobilnym biznesie. Cieszę się zatem, że Galaxy Ring trafił do redakcji PurePC, bo dzięki temu mogę podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami z jego codziennego używania. Czy może on realnie zastąpić smartwatch, podczas monitorowania snu i aktywności fizycznej? Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Prywatnie nie noszę smartwatcha. Lubię mieć na ręce coś, w czym nie padnie akumulator po paru latach, a producent nie zakończy wsparcia pod względem aktualizacji systemu. Gdy to się stanie, to smartwatch nadaje się w zasadzie tylko do wyrzucenia, a użytkownik tym samym jest “zachęcany” do kupna kolejnego i następnego. O wiele bardziej lubię nosić klasyczny zegarek, który przy okazjonalnym czyszczeniu i konserwacji u zegarmistrza raz na parę lat, wytrzyma całe moje życie, a potem mógłbym zostawić go swojemu dziecku, a ono jeszcze swojemu. Klasyczny zegarek jest jednym z nielicznych elementów męskiej biżuterii, które pasują do różnych rodzajów ubioru i do wielu okazji, a stare, dawno nieprodukowane już modele mogą wręcz zyskiwać na wartości. Nie mam zamiaru rezygnować z używania klasycznego zegarka (na zmianę z G-Shockiem), a noszenie zegarka na jednym nadgarstku i smartwatcha na drugim moim zdaniem nie wygląda najlepiej. Dlaczego o tym wszystkim piszę? Otóż dlatego, że powstają już akcesoria, które wcale nie zmuszają do rezygnacji z klasycznego zegarka, są o wiele bardziej dyskretne, a przy tym nadal pozwalają monitorować swoją aktywność fizyczną. Do tych produktów należą smart ringi, czyli pierścionki z wbudowanymi czujnikami.

Samsung Galaxy Ring to jest dyskretny, lekki i wygodny, a przy okazji dość elegancki. Pozwala jednak automatycznie rozpoznawać aktywność fizyczną i nadzorować trening, wraz z automatyczną pauzą i wznawianiem, a także monitorować sen, mierzyć puls, nasycenie tlenu we krwi, temperaturę skóry, szacować spalone kalorie i podaje szereg innych informacji. Czy warto go kupić? Czy może zastąpić smartwatch lub opaskę sportową? W tej recenzji znajdziesz odpowiedzi.

Jednym z najciekawszych przykładów jest właśnie bohater tej recenzji, czyli Samsung Galaxy Ring. Interesujący gadżet dla takich osób jak ja. Dzięki niemu mogę nosić swój ulubiony zegarek tak jak zawsze, a niewielki, bardzo lekki i dyskretny pierścień na palcu będzie pracował 24 godziny na dobę, wykonując wszystkie najważniejsze pomiary. Może monitorować sen i robi to moim zdaniem równie dobrze jak smartwatch, a może nawet lepiej, potrafi śledzić sporo aktywności fizycznych, wraz z informacjami o tętnie, SpO2, kaloriach i wieloma innymi, ma automatyczne rozpoznawanie treningu, monitoruje poziom energii, a nawet powiadomi o niestabilnym pulsie i jest w stanie mierzyć temperaturę skóry podczas snu, co z jednej strony może wskazywać na nadchodzącą chorobę, a u kobiet również na zbliżający się cykl menstruacyjny. Ma też możliwość rozpoznawania prostych gestów.

Samsung Galaxy Ring Amazfit Helio Ring Kolory czarny (matowa powierzchnia),

srebrny (matowa powierzchnia),

złoty (błyszcząca powierzchnia) tytanowy (półmatowa powierzchnia) Materiały tytan (na zewnątrz),

tworzywo sztuczne (od wewnątrz) stop tytanu (na zewnątrz),

tworzywo sztuczne (od wewnątrz) Rozmiary 9 rozmiarów (od 5 do 13) 3 rozmiary (8, 10, 12) Masa i grubość 2,3 - 3 g, grubość 2,6 mm 3,65 - 3,82 g Klasa szczelności 10 ATM, IP68 10 ATM Procesor i pamięć operacyjna mikrokontroler Nordic / 8 MB b/d Akumulator rozmiary 5 do 7: 17 mAh,

rozmiary 8 do 11: 18,5 mAh,

rozmiary 12 do 13: 22,5 mAh,

etui ładujące jest w stanie doładować pierścień 1,6x rozmiar 8: 16,5 mAh,

rozmiar 10: 18,5 mAh,

rozmiar 12: 20,5 mAh Deklarowany czas pracy maksymalnie 6 - 7 dni maksymalnie 4 dni Czujniki czujnik tętna,

czujnik nasycenia tlenu we krwi (SpO2),

czujnik temperatury skóry,

akcelerometr czujnik tętna,

czujnik nasycenia tlenu we krwi (SpO2),

czujnik przewodnictwa elektrycznego skóry,

czujnik temperatury skóry,

akcelerometr,

żyroskop Łączność Bluetooth 5.4 Bluetooth Low Energy Etui ładujące 48,9 x 48.9 x 24,51 mm, 61,3 g,

ładowanie bezprzewodowe + USB-C brak etui,

dołączona ładowarka bezprzewodowa Cena 1849 zł około 600 zł

Spędzałem z tym pierścieniem 24 godziny na dobę, zabierałem na treningi, na zakupy, na spacery, monitorował mój sen i zasadniczo towarzyszył mi po prostu cały czas. Byłem więc w stanie dość dobrze poznać jego funkcje, sprawdzić czas pracy na baterii oraz ocenić komfort codziennego używania. A najpiękniejsze było to, że nie musiałem w tym czasie rezygnować z noszenia swoich ukochanych, klasycznych zegarków. Ring był superlekkim, nierzucającym się w oczy akcesorium na moim palcu, o którym praktycznie zapomniałem po pierwszym dniu. W niczym nie przeszkadzał, a mimo to miałem świadomość, że cały czas działa i monitoruje to, co trzeba. Jeśli miałbym kiedykolwiek kupić dla siebie jakiś “fitness tracker”, to z całą pewnością większa szansa jest na to, że kupię pierścień, zamiast smartwatcha, choć przyznaję też, że w różnych sklepach pojawiają się smart ringi innych producentów, które są znacznie tańsze. Aż kusi, żeby przetestować jeden z nich (np. Amazfit Helio Ring) i sprawdzić, czy faktycznie warto dopłacać do Samsunga. Przejdźmy jednak do szczegółowych opisów modelu Galaxy Ring, zaczynając od jakości wykonania, ergonomii, wbudowanych czujników oraz etui ładującego.