Recenzja Amazfit T-Rex 3. Wygoda, długi czas pracy, wiele funkcji sportowych, czytelny wyświetlacz i atrakcyjna cena

Przyjechał do mnie smartwatch Amazfit T-Rex 3, który od pierwszego dnia spędzał ze mną czas w dzień, w nocy, pod wodą, na treningu, podczas chodzenia, biegania i po prostu codziennego życia. Nie rozstawałem się z nim nawet na moment, bo chciałem wiarygodnie sprawdzić jego realny czas pracy, a jak się okazuje, jego rozładowanie wcale nie jest takie łatwe. Jest przy tym lekki, wygodny, monitoruje zdrowie, kondycję i sen, a różnorodność opcji związanych z aktywnością fizyczną jest większa, niż moje potrzeby. Istnieje spora szansa na to, że T-Rex 3 zadowoli nawet osoby o znacznie większych wymaganiach sportowych i może stanowić dla nich realną alternatywę dla droższych zegarków sportowych, choćby marki Garmin.

Autor: Tomasz Duda

Recenzję zacznę nietypowo, bo od stwierdzenia, że większość współczesnych smartwatchów mnie rozczarowuje. Człowiek kupi model z górnej półki, wyda około 2000 zł, a potem musi go ładować co 2-3 dni. Tak Apple, patrzę na ciebie. Zresztą o Samsungu i wielu innych producentach mógłbym napisać to samo. Zacząłem się nawet łapać na tym, że wyłączałem sporo funkcji, tylko po to, żeby zegarek działał choćby jeden dzień dłużej. Tak, wiem, że smartwatche są bardzo popularne i nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli ktoś stwierdza, że taki sprzęt spełnia jego oczekiwania, to nic mi do tego. Ja pierwszy smartwatch, a dokładniej LG G Watch kupiłem w 2014 roku, później miałem jeszcze kilka, może kilkanaście innych, ale im dłużej z nich korzystałem, tym bardziej ich nie chciałem. Przerzuciłem się na G-Shocki i zegarki mechaniczne, które odpowiednio zadbane, przeżyją mnie, moje dzieci, a potem pewnie jeszcze ich dzieci. Słowem: jeśli chodzi o smartwatche, to jestem sceptykiem. A dlaczego to w ogóle piszę? Cóż, powód jest prosty.

Amazfit T-Rex 3 to wodoszczelny smartwatch, oferujący mnóstwo funkcji sportowych. Ogólnych aktywności jest wiele, ale nawet do samego treningu siłowego jest potężna lista różnorodnych ćwiczeń. Ponadto pracuje długo na akumulatorze, jego sensory oferują dobrą precyzję, można go obsługiwać za pomocą przycisków i wyświetlacza dotykowego, ma płatności zbliżeniowe oraz obsługuje zewnętrzne akcesoria.

Bo Amazfit T-Rex 3 jest jednym z pierwszych smartwatchów, o których mogłem niemal zapomnieć podczas noszenia. Czas pracy jest na tyle długi, że zanim musiałem uzupełnić w nim energię, to już nawet nie pamiętałem, kiedy go ostatnio ładowałem. I już ta jedna cecha jest dla mnie ogromną zaletą, ale wcale nie jedyną. Kolejnym ważnym atutem jest wygoda noszenia. Zakładam smartwatch i… nic nie uciska, nic nie irytuje, jest lekki, ma bardzo miękki pasek, a całość nie przeszkadza podczas spania. Kolejna zaleta to obsługa: płynna, dotykowa albo precyzyjna za pomocą przycisków, albo to i to na zmianę, w zależności od tego, co było wygodniejsze w danej sytuacji. Przy tym wyświetlacz AMOLED jest duży, kontrastowy, jasny i czytelny. Smartwatch jest wodoszczelny do 10 ATM / 100 metrów i subiektywnie nie uznaję go za bardzo piękny, ale jest solidny. Rzecz jasna wyświetla powiadomienia ze smartfonu, można za jego pomocą kontrolować muzykę, a nawet odtwarzać ją prosto z zegarka na sparowanych słuchawkach Bluetooth (w jego pamięci mieści się bardzo dużo utworów MP3).

Amazfit T-Rex 3 Amazfit T-Rex 2 Materiał obudowy - plastikowa koperta,

- metalowa ramka wokół wyświetlacza - plastikowa koperta

- metalowa ramka wokół wyświetlacza Materiał paska silikon silikon Pasek (obwód nadgarstka) 145 - 210 mm, dołączone adaptery na klasyczny pasek zegarkowy (szerokość mocowania 22 mm) do 206 mm, szerokość mocowania 22 mm Wyświetlacz AMOLED, 1,5 cala, 480 x 480 px AMOLED, 1,39 cala, 454 x 454 px Szkło na wyświetlaczu Gorilla Glass b/d Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.2 BLE + Wi-Fi 2,4 GHz Bluetooth 5.0 BLE Geolokalizacja GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS Akumulator 700 mAh 500 mAh Deklarowany czas pracy - lekkie użytkowanie: do 27 dni,

- intensywne użytkowanie: do 13 dni,

- ciągła nawigacja GPS (wysoka precyzja): 42 godziny,

- ciągła nawigacja GPS (oszczędzanie energii): 180 godzin - lekkie użytkowanie: do 24 dni,

- intensywne użytkowanie: do 10 dni,

- ciągła nawigacja GPS (wysoka precyzja): 26 godzin,

- ciągła nawigacja GPS (oszczędzanie energii): 58 godzin Deklarowany czas ładowania maks. 3 godziny maks. 2 godziny Czujniki tętno, SpO2, temperatura powierzchni ciała, barometr / wysokościomierz barometryczny, akcelerometr, żyroskop, sensor geomagnetyczny (kompas), czujnik oświetlenia zewnętrznego tętno, SpO2, temperatura wody, barometr / wysokościomierz barometryczny, akcelerometr, żyroskop, sensor geomagnetyczny (kompas), czujnik oświetlenia zewnętrznego Szczelność - 10 ATM / 100 m,

- certyfikat EN13319, ISO 6425, GB/T 18828 dla nurkowania do 45 m 10 ATM / 100 m System operacyjny Zepp OS Zepp OS Pamięć RAM 64 MB PSRAM 32 MB RAM Pamięć masowa 32 GB eMMC 0,5 GB eMMC Wymiary i waga - 48,5 x 48,5 x 13,75mm,

- 68,3 g (bez paska) - 47,1 x 47,1 x 13,65 mm

- 66,5 g Cena od 1050 zł od 1000 zł

A to w zasadzie dopiero początek. T-Rex 3 ma mnóstwo funkcji monitorowania kondycji i zdrowia. Mierzy tętno podczas snu, zmienność tętna, saturację (SpO2) częstotliwość oddechów, hipopnea (spłycony oddech / ryzyko bezdechu sennego), czas, prawidłowość i głębię snu, liczbę wybudzeń, drzemki, długość fazy REM i snu płytkiego, może też sprawdzać temperaturę powierzchni ciała. Podaje na zegarku lub w aplikacji tętno spoczynkowe, obciążenie treningowe, stan treningu, poziom stresu w ciągu dnia, oczywiście liczbę kroków, spalone kalorie, regenerację fizyczną i psychiczną, strefy tętna, poziom zmęczenia, poziom sprawności, formę treningową i szereg innych informacji. Jeśli chodzi o treningi, to głównych aktywności fizycznych jest masa, a jeśli ktoś chce wykonać np. trening siłowy, to do dyspozycji ma… ciężko zliczyć ile ćwiczeń, ale jest ich ogrom. Bez problemu ustawisz rozgrzewkę, chwilę oddechu, pierwsze ćwiczenie, chwilę odpoczynku, drugie ćwiczenie, kolejną chwilę odpoczynku i tak dalej. Przy konkretnym ćwiczeniu wybierzesz np. czas trwania lub liczbę powtórzeń, a T-Rex 3 nie zakończy danego kroku, dopóki nie zliczy wszystkich powtórzeń co do jednego. Liczenie pompek albo brzuszków? Bez problemu! Robi to zaskakująco dokładnie. Smartwatch ma wbudowany GPS i może prowadzić do celu określoną trasą, a mapa wyświetla się w tym czasie na jego ekranie. Masz już własną trasę albo chcesz wykorzystać czyjąś? Żaden problem. Otwierasz plik GPX na smartfonie, za pomocą aplikacji Zepp, przesyłasz ją na zegarek i startujesz trening lub po prostu pieszą wycieczkę. Zegarek powiadamia wibracjami, dźwiękiem i wyświetlanymi wskazówkami o tym, kiedy musisz skręcić i czy przypadkiem nie oddalasz się od zaplanowanej drogi. Słowem: nie lubię smartwatchów, ale Amazfit T-Rex 3 po prostu mi się spodobał. Więcej szczegółów znajdziesz na kolejnych stronach tej recenzji. Zapraszam.