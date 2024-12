Recenzja Google Pixel Watch 3. Rozmowy telefoniczne, nawigacja GPS, badanie EKG i wodoszczelność oraz jedna duża wada

Smartwatche, a także zegarki sportowe bez wątpienia mogą być przydatne. Dzięki nim rzadziej musimy sięgać po smartfon, co realnie może wydłużyć jego czas pracy na akumulatorze. Powiadomienia z wielu aplikacji odczytujemy na wyświetlaczu zegarka, możemy odebrać połączenie telefoniczne i prowadzić rozmowę bezpośrednio ze smartwatcha, można zbliżeniowo płacić w sklepach za zakupy, sprawdzać prognozę pogody, wyświetlać e-maile, włączać alarmy i przypomnienia, kontrolować urządzenia domowe, używać nawigacji, a do tego dochodzą jeszcze funkcje treningowe, monitorowanie snu, sprawdzanie tętna i nasycenia tlenu we krwi, opcja wykonania prostego badania EKG i wiele innych. Słowem: dobry, nowoczesny smartwatch z całą pewnością jest urządzeniem bardzo funkcjonalnym. Warto jednak pamiętać również o słabych stronach.

Autor: Tomasz Duda

No właśnie: słabe strony. Bywają takie sytuacje, kiedy człowiek ma do czynienia z małym cudem techniki, które zasadniczo jest świetne, ale ma też jedną lub kilka cech, które przekreślają ten sprzęt w jego oczach. Ja wypożyczyłem do testu najnowszy smartwatch Google Pixel Watch 3 i korzystałem z niego przez około 2,5 tygodnia przed premierą. Powiem Wam jednak, że już po 3 dniach używania zastanawiałem się… dla kogo Pixel Watch 3 jest w ogóle przeznaczony? Nie ulega wątpliwości, że jest to interesujący, nowoczesny, zaawansowany i bardzo funkcjonalny “zegarek”, ale czy ja bym go kupił? Odpowiedź brzmi: nie. Ta bum tsss! Koniec recenzji, można się rozejść. A tak na poważnie, nie mam tutaj rozterki na zasadzie: “a może jednak kupić, a potem jakoś to będzie?”, albo “ech, kupię i będę musiał z tym żyć”. Moja osobista odpowiedź brzmi: nie, nie kupię i tyle. Czy to jednak oznacza, że Ty drogi Czytelniku/Czytelniczko również nie masz kupować tego smartwatcha? Absolutnie tak nie twierdzę. Jestem stuprocentowo pewny, że wiele osób Pixel Watch 3 po prostu zachwyci. Pod wieloma względami jest to wspaniały sprzęt. No, ale ponownie: dla niektórych osób konkretne wady będą nie do przeskoczenia. Zanim jednak do tego przejdziemy, zapoznajmy się z podstawowymi cechami tego smartwatcha.

Google Pixel Watch 3 ma praktycznie wszystko, czego można chcieć od nowoczesnego smartwatcha klasy wyższej. Pod większością względów to bardzo dobry sprzęt, ale ma niestety kilka wad, w tym jedną, której nie jestem mu w stanie wybaczyć.

Nowy smartwatch Google dostępny jest w dwóch rozmiarach: z kopertą o średnicy 41 lub 45 mm. Z jednej strony rozmiar dobieramy odpowiednio do swojego nadgarstka, czyli dla osób o szczupłych nadgarstkach rekomendowany jest mniejszy, a dla masywniej zbudowanych większy. Z drugiej jednak strony można przyjąć, że osoby o drobnej budowie ciała mogą po prostu chcieć używać większego, choćby dlatego, żeby mieć bardziej czytelny wyświetlacz oraz większy akumulator, czyli potencjalnie dłuższy czas pracy. Albo odwrotnie, większym osobom może przypaść do gustu mniejszy smartwatch. Niezależnie od tego do obu wersji dołączane są dwa paski, jeden krótszy, drugi dłuższy. Pod względem stylistycznym obydwa warianty zegarka są takie same. Wyglądają niemal identycznie, jak starszy Google Pixel Watch 2. Okrągłe, obłe, z frontem w stu procentach przykrytym szkłem, bez widocznych ramek. Koperta (obudowa) jest wykonana z aluminium pochodzącego w stu procentach z recyklingu i ma wodoszczelność IP68 / 5 ATM, a paski zrobiono z fluoroelastomeru. Jednym z najważniejszych elementów każdego smartwatcha jest wyświetlacz, zwłaszcza jeśli mowa o modelach z wyższej półki. Tutaj chcę przyznać, że producent się postarał, bo szczegółowość i ostrość jest godna pochwały (320 ppi), kolory są nasycone, kontrast bardzo wysoki, a wygoda obsługi dotykowej może stanowić wzór w tej klasie sprzętu.

Google Pixel Watch 3 (41 mm) Google Pixel Watch 3 (45 mm) Materiał obudowy Aluminium (w 100% z recyklingu) Materiał paska Fluoroelastomer Rozmiary paska Mały: 130 - 175 mm

Duży: 165 - 210 mm Mały: 150 - 185 mm

Duży: 165 - 215 mm Wyświetlacz Actua, LTPO AMOLED, 1 - 60 Hz

320 PPI, AOD, 2000 nitów (peak)

3D Corning Gorilla Glass 5 Łączność bezprzewodowa 4G LTE, UMTS, BT 5.3, Wi-Fi 6, NFC Łączność satelitarna GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS Akumulator 307 mAh, litowo-jonowy 420 mAh, litowo-jonowy Deklarowany czas pracy Do 24 godzin z Always on Display

Do 36 godzin w trybie oszczędzania energii Do 24 godzin z Always on Display

Do 36 godzin w trybie oszczędzania energii Deklarowany czas ładowania 24 minuty do 50%

35 minut do 80%

60 minut do 100% 28 minut do 50%

50 minut do 80%

80 minut do 100% Czujniki i funkcje Kompas, wysokościomierz, czujnik podczerwieni, pomiar saturacji i tętna, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła, czujnik temperatury ciała, barometr, magnetometr, czujnik elektryczny do mierzenia przewodnictwa elektrycznego skóry (cEDA) Normy szczelności 5 ATM + IP68 Procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (SW5100) + Cortex-M33 Pamięć RAM 2 GB SDRAM Pamięć wbudowana 32 GB eMMC System operacyjny Wear OS 5.0 Wymiary i waga 41 x 12,3 mm / 31 g (bez paska) 45 x 12,3 mm / 37 g (bez paska) Cena 1699 zł 1949 zł

Znakomite wrażenie robi też jasność, która na najniższym poziomie może wynosić zaledwie 1 cd/m2, a w najwyższym aż 2000 cd/m2 (w trybie Auto). Innymi słowy, obraz nie razi w nocy, a w słoneczny dzień jest czytelny. Na tym jednak nie koniec, bo producent zastosował tutaj panel 1,4 cala, AMOLED z technologią LTPO, która może samoczynnie regulować częstotliwość odświeżania obrazu od zaledwie 1 do 60 Hz. To może mieć dobry wpływ na czas pracy, ale czy rzeczywiście ma? O tym napiszę w dalszej części tej recenzji. Smartwatch ma Bluetooth, Wi-Fi (w tym ax), NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, UWB, wsparcie dla kilku systemów geolokalizacji, a także komunikację komórkową LTE (eSIM). Posiada również wbudowany głośnik, mikrofon i funkcję prowadzenia rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka. Procesor to Qualcomm SW5100, pamięć RAM ma pojemność 2 GB, a pamięć masowa 32 GB. Na pokładzie jest też kompas, wysokościomierz, czujnik SpO2, sensor tętna, akcelerometr, żyroskop, czujnik jasności światła w otoczeniu, sensor cEDA do mierzenia przewodnictwa elektrycznego ciała, czujnik temperatury ciała, barometr i magnetometr. Zegarek monitoruje też sen. Z boku obudowy umieszczono pokrętło haptyczne, na wzór tego stosowanego w Apple Watch. Całością zarządza system Google Wear OS 5.0 z późniejszymi aktualizacjami.