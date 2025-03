Wnikliwy test i analiza opłacalności górnictwa kryptowalut w 2024 roku. Odpowiadamy na to, ile można zarobić i czy to dalej ma sens

Data 6 września 2022 roku na pewno zapadła w pamięć każdemu górnikowi kryptowalut, ponieważ właśnie wtedy rozpoczął się zmierzch wydobycia Ethereum. Choć wielu ludzi kojarzy kryptowaluty głównie z boomem na karty graficzne w latach 2017 i 2021, to dziś temat ten pojawia się w mediach technologicznych jedynie sporadycznie. Nie oznacza to jednak, że kopanie cyfrowych monet zniknęło na dobre. Teraz, niemal dwa lata później, zastanawiamy się: czy kopanie kryptowalut nadal ma sens? Postanowiliśmy zgłębić ten temat i przeanalizować realne przychody oraz koszty, wykorzystując osiem kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2060 zainstalowanych w dwóch koparkach.

Autor: Mateusz Szlęzak

Artykuł ma na celu sprawdzenie opłacalności kopania kryptowalut z perspektywy zwykłego użytkownika komputera PC oraz podejścia półprofesjonalnego. Porównuje realne zyski z wynikami popularnego kalkulatora od NiceHash, który przybliża wydajność wydobycia. Omawiam również rzeczywiste zużycie prądu oraz jak sytuacja wygląda, gdy korzystamy z paneli i instalacji fotowoltaicznej. Nie pominę także problemów i licznych niuansów związanych z wydobyciem. Wspomnę również o budowie koparek i kosztach całej inwestycji. Na początek warto jednak wyjaśnić, jak ten biznes funkcjonował przez lata oraz jak wygląda obecnie.

Choć od czasu zakończenia wydobycia Ethereum, temat kopania kryptowalut nie jest już tak głośny jak kiedyś i zdecydowanie nie wpływa już na rynek podzespołów komputerowych tak jak jeszcze trzy lata temu, to nadal kopanie kryptowalut jest praktykowane. Sprawdzam ile realnie można na tym zyskać w 2024 roku, wykorzystując karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060.

Kryptowaluty zyskały na znaczeniu publicznym wraz z powstaniem Bitcoina w 2009 roku, stworzonego przez osobę lub grupę osób działających pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Obecnie Bitcoin jest największą i najdroższą cyfrową walutą na świecie. Początkowo do wydobycia kryptowalut używano procesorów typowych dla konsumenckich komputerów. W miarę rozwoju sieci i wzrostu trudności wydobycia zaczęto stosować układy graficzne, które są w stanie przetwarzać znacznie więcej operacji kryptograficznych jednocześnie. Następnie, w celu uzyskania jeszcze większej wydajności, zaczęto wykorzystywać układy FPGA (Field Programmable Gate Array), które oferowały lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do chipów GPU. W miarę wzrostu trudności wydobycia, górnicy zaczęli łączyć się w grupy wydobywcze (mining pool), dzieląc się proporcjonalnie otrzymywanymi nagrodami. W 2013 roku zaczęto korzystać ze specjalistycznych układów ASIC (Application Specific Integrated Circuit), zaprojektowanych głównie do wydobycia Bitcoina. Od tego czasu większość profesjonalnych górników używa tych układów, ze względu na wydajność i niższe koszty energii.

Taki rozwój Bitcoina praktycznie uniemożliwił indywidualne wydobywanie tej kryptowaluty za pomocą standardowego komputera. Od tego momentu większość górników pracuje w grupach wydobywczych (mining pool), a osoby zajmujące się samotnym wydobyciem musiały dysponować ogromnymi farmami kart graficznych i/lub układów ASIC. W 2015 roku do świata kryptowalut dołączyło Ethereum, skoncentrowane głównie na wydobyciu za pomocą układów GPU. Rozwój nowej sieci umożliwiał otrzymanie większych nagród za obliczenia i wydobycie bloków przy mniejszym progu wejścia, co przyciągnęło uwagę mniejszych graczy i osób prywatnych. Doprowadziło to do pierwszego boomu na karty graficzne w 2017 roku oraz drugiego w 2021 roku. Te okresy były związane z dużymi skokami w wycenie Bitcoina, osiągającymi rekordowe poziomy ATH (All Time High). Największa kryptowaluta wpłynęła również na wzrost wartości Ethereum, co uczyniło wydobywanie kryptowalut bardzo opłacalnym zajęciem w tamtych czasach, aż do września 2022 roku, gdy cyfrowa moneta z diamentem odeszła od modelu PoW (Proof of Work), na rzecz mniej dochodowego modelu PoS (Proof of Stake).