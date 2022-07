Bitcoin i podstawy jego działania. Jak działa i czym właściwie jest ta popularna kryptowaluta?

W 2009 roku świat poznał Manifest Bitcoina, czyli białą księgę stworzoną przez Satoshi Nakamoto. Po dziś dzień nie wiadomo, kto właściwie kryje się pod tym japońsko brzmiącym pseudonimem. Być może jest to jedna osoba lub grupa osób. Wiadomo jednak, że ponad dekadę temu stworzono podwaliny dla powstania najpopularniejszej obecnie kryptowaluty jaką jest obecnie Bitcoin. Jak działa i czym właściwie jest?

Bitcoin jako cyfrowe złoto

Chociaż ze złotem Bitcoin ma tak naprawdę niewiele wspólnego, ponieważ jego wartość bynajmniej nie jest na nim oparta, to jednak jest aktywem pozwalającym na inwestowanie i na wypracowywanie określonych zysków. Trzeba powiedzieć, że Bitcoin to nie tyle waluta, co elektroniczny system kasowy, jak określił swoją kryptowalutę Satoshi Nakamoto. Działa on w systemie Peer-to-peer, czyli w tak zwanej architekturze aplikacji rozproszonych. Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia polecamy sprawdzić poniżej artykuły:

Nie ma jednej, centralnej instytucji, która regulowałaby m.in. kurs Bitcoina na kryptowalutowych giełdach. Tym zdecydowanie BTC różni się od tradycyjnych walut. Wszystkie transakcje, jakie są realizowane z wykorzystaniem Bitcoina, są dokonywane bez pośredników – banków czy innych instytucji. Weryfikują je sami użytkownicy. Istnieje jednak określona pula BTC w obiegu. Są one wydobywane przez górników kryptowalutowych, w ramach tzw. maningu.

Nie można jednak stworzyć ich samodzielnie, a jedynie uzyskać po wykopaniu bloku odpowiednią nagrodę w BTC, Można też kupować i sprzedawać Bitcoiny z wykorzystaniem oferty giełd lub kantorów kryptowalutowych. Im więcej osób czy instytucji jest zainteresowanych zakupem Bitcoina, tym większy kurs osiąga na giełdach kryprowalutowych. Z uwagi na fakt, że liczba BTC w obiegu jest odgórnie ograniczona do 21 mln, to mamy do czynienia z mechanizmem inflacyjnym wpisanym w manifest Satoshi Nakamoto.

Jak posługiwać się Bitcoinem?

Dla wielu inwestorów kryptowalutowych przynajmniej na początku może wydawać się, że funkcjonowanie Bitcoina jest bardzo skomplikowane, a kryptografia przeznaczona jest tylko dla osób o umysłach ścisłych. Jednak z czasem okazuje się, że łatwo zrozumieć, jak to działa. Mianowicie Bitcoin jest walutą z otwartym kodem źródłowym, który jest jawny i dostępny dla każdego użytkownika. Jeśli ktokolwiek chce wprowadzić w nim zmianę, musi uzyskać akceptację większości użytkowników społeczności. Dlatego też kryptograficzna waluta Bitcoin, z jaką mamy tu do czynienia nie jest podatna na żadne manipulacje wartości czy kodu programistycznego.

Posługiwanie się Bitcoinem to zadanie, z którym poradzi sobie każdy przeciętny użytkownik internetu. Nie musi mieć przy tym bogatej wiedzy z zakresu kryptowalut. Wystarczy, że użytkownik będzie miał zainstalowane na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie lub otworzy konto w serwisie (giełdzie) kryptowalutowej, by wygenerować adres swojego kryptograficznego, elektronicznego portfela. Może w nim zapisywać w postaci cyfrowej kupowane kryptowaluty, w tym Bitcoina. Od momentu, gdy BTC znajdzie się w takim kryptograficznym portfelu, jego właściciel, czyli osoba znająca unikalny kod portfela, może dokonywać transakcji płatniczych w niczym nieograniczony sposób. Na przykład bez większych trudności i opóźnień może przesłać środki osobie znajdującej się na drugim krańcu świata. Nie ponosi przy tym kosztów charakterystycznych dla przelewów międzynarodowych dokonywanych w systemach bankowości elektronicznej. Nie ma mowy o przewalutowaniu lub prowizjach pobieranych przez pośredników, którzy w kryptograficznym systemie po prostu nie mają żadnej racji bytu. Sprawdź także dodatkowe materiały o tej tematyce: