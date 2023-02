Wymagania sprzętowe Resident Evil 4 PC. Nadchodzący horror będzie obsługiwać Ray Tracing

Trzeba przyznać, że pierwsze miesiące tego roku są wyjątkowo obfite, jeśli chodzi o rynek gier. Dopiero co jesteśmy po premierze Dead Space Remake oraz Dziedzictwa Hogwartu, a raptem za kilka dni zadebiutuje Atomic Heart. Niedługo później, bo za nieco ponad miesiąc, na rynku pojawi się Resident Evil 4 Remake, czyli przygotowany od podstaw survival horror Capcomu, uważany przez wielu za najlepszą część z serii. Producent opublikował właśnie wymagania sprzętowe na platformie Steam, dzięki czemu wiemy już jakie podzespoły są rekomendowane do gry. Wbrew pozorom nie są one wcale takie niskie.

Capcom opublikował wymagania sprzętowe komputerowej wersji Resident Evil 4. Potwierdzono również wsparcie dla Ray Tracingu.

Capcom rozdzielił wymagania sprzętowe gry Resident Evil 4 na dwie grupy: minimalne oraz rekomendowane. Te pierwsze oznaczone zostały do gry w rozdzielczości Full HD oraz przy 45 klatkach na sekundę (choć z możliwymi spadkami w miejscach z większą ilością graficznych wodotrysków). Z kolei zalecane wymagania dotyczą tej samej rozdzielczości, z kolei płynność to już 60 FPS. Do zabawy potrzebujemy przynajmniej kart NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 560. W przypadku zalecanych komponentów, konieczne jest posiadanie GeForce GTX 1070 lub Radeon RX 5700. W tym wypadku nie obejdzie się także bez 16 GB pamięci RAM.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Procesor Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 560 NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku Brak informacji Brak informacji Bblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Uwagi dotyczące płynności i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, 45 FPS (liczba może spaść w scenach z wieloma efektami graficznymi) 1920 x 1080 pikseli, 60 FPS (liczba może spaść w scenach z wieloma efektami graficznymi) Inne Obsługa Ray Tracingu: do działania w 1080p wymagane jest posiadanie przynajmniej NVIDIA GeForce RTX 2070 lub AMD Radeon RX 6700 XT

W ramach ciekawostki, poniżej znajdziecie również drugą tabelkę z porównaniem wymagań sprzętowych Resident Evil 3 Remake (które są tożsame również dla Resident Evil 2) oraz Resident Evil 4. O ile w przypadku minimalnego zestawu, wzrost wymagań nie jest jakiś gigantyczny (i dotyczy bardziej procesorów niż kart), o tyle zalecane zestawy już mocno podskoczyły do góry. Przy okazji potwierdzono wsparcie dla Ray Tracingu w nadchodzącej produkcji - w tym wypadku niezbędne jest posiadanie przynajmniej GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 6700 XT do gry w rozdzielczości Full HD. Spodziewamy się, że śledzenie promieni zostanie zaimplementowane również do konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Porównanie wymagań Resident Evil 3 Remake (2020) Resident Evil 4 Remake (2023) Procesor Intel Core i5-4460 (Minimalne)

AMD FX-6300 (Minimalne)

Intel Core i7-3770 (Zalecane)

AMD FX-9590 (Zalecane) Intel Core i5-7500 (Minimalne)

AMD Ryzen 3 1200 (Minimalne)

Intel Core i7-8700 (Zalecane)

AMD Ryzen 5 3600 (Zalecane) Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 960 (Minimalne)

AMD Radeon RX 460 (Minimalne)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (Zalecane)

AMD Radeon RX 480 (Zalecane) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Minimalne)

AMD Radeon RX 560 (Minimalne)

NVIDIA GeForce GTX 1070 (Zalecane)

AMD Radeon RX 5700 (Zalecane) Pamięć 8 GB (Minimalne)

8 GB (Zalecane) 8 GB (Minimalne)

16 GB (Zalecane) Uwagi dotyczące płynności i rozdzielczości 1920 x 1080, 30 FPS (Minimalne)

1920 x 1080, 60 FPS (Zalecane) 1920 x 1080, 45 FPS (Minimalne)

1920 x 1080, 60 FPS (Zalecane)

Źródło: Steam