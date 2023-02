Resident Evil 4 Remake - w grze pojawi się sporo zmian względem oryginału. Wygląda na to, że większość wyjdzie grze na dobre

Resident Evil 4 Remake, identycznie jak RE 2 i RE3 Remake otrzyma przede wszystkim ulepszoną oprawę graficzną i muzyczną, a także dostosowane do obecnych czasów sterowanie. Fabuła pozostała natomiast z grubsza niezmieniona (choć zwiastuny sugerują, że większą niż dotąd rolę otrzyma także Ada Wong) toteż ponownie wcielimy się w Leona S. Kennedy’ego, który musi ocalić córkę prezydenta. Najnowsze informacje wskazują jednak na to, że zmian będzie ciut więcej niż w poprzednich remake'ach.

Na portalu Game Informer pojawił się obszerny materiał na temat nowości, które pojawią się w Resident Evil 4 Remake. Jest też sporo nowych zdjęć.

Resident Evil 4 Remake zadebiutuje już 24 marca tego roku. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawia się coraz więcej ciekawostek związanych z grą. Obecnie na przykład potwierdzono, że w RE4 Remake nie będzie (nielubianej przez wielu graczy) mechaniki QTE. W grze pojawią się za to nowe questy, których podejmować się będziemy sięgając po niebieskie ulotki. Zadania te polegać będą np. na wytropieniu / zabiciu wroga, czy też na rozwiązywaniu innych zagadek. Nie brzmi to może porywająco, ale nie przekreślajmy Capcomu zbyt szybko.

Potwierdzono także wcześniejsze domysły, jakoby w grze miał się pojawić kupiec handlujący dodatkami do broni, ziołami czy mapami skarbów (wszystko to dostępne w zamian za klejnoty). Gracze będą musieli też liczyć się z mechaniką "złamania noża". Oznacza to, że będziemy musieli zwracać uwagę na stan naszej broni. Kolejna zmiana dotyczy sekwencji związanych z Ashley Graham – teraz dziewczyna nie będzie bowiem posiadała paska zdrowia, choć po otrzymaniu kilku obrażeń może zostać „obalona”, a gracz będzie musiał ją ożywić (co nie zagwarantuje jednak jej przeżycia). Twórcy argumentują tę zmianę tym, iż Ashley powinna być od początku po prostu pomocnym towarzyszem, nie zaś "dodatkowym paskiem zdrowia do niańczenia".

