Resident Evil 4 Remake - Edycja Kolekcjonerska dostępna także w Polsce. Szkoda tylko, że cena czterocyfrowa...

O tym, że Capcom pracuje nad kolejnym remakiem z serii Resident Evil mówiło się od wielu, wielu miesięcy. Jednak dopiero latem ubiegłego roku japoński producent i wydawca potwierdził powstawanie gry. Dziś wiemy o niej już w zasadzie wszystko: poznaliśmy wiodące zmiany względem oryginału, dowiedzieliśmy się też o VR-owej wersji gry, mamy także dokładną datę premiery (24 marca 2023), a dziś dowiedzieliśmy się też, ile przyjdzie nam zapłacić za Edycję Kolekcjonerską gry.

Edycja Kolekcjonerska Resident Evil 4 Remake trafiła także do naszego pięknego kraju. Szkoda tylko, że jej cena do tak pięknych nie należy...

Jak poinformowała Cenega, oficjalny partner firmy Capcom w Polsce, Edycja Kolekcjonerska gry Resident Evil 4 na konsole pojawiła się u nas w bardzo limitowanym nakładzie, a dostępna jest m.in. w sklepie internetowym RTV Euro AGD. Edycja ta zawiera grę, steelbook, figurkę Leona, artbook, plakat, cyfrowy soundtrack oraz kod na "Extra DLC Pack" (zawartość tegoż DLC znajdziecie na grafice poniżej), a wszystko to zamknięte w stosownym pudełku-skrzyni. Niestety, cena za tę Edycję nie jest niska. Edycję wyceniono bowiem na 1999 złotych, co jest niczym innym - wybaczcie te osobiste wtrącenie - jak nikczemnym żerowaniem na sentymentach dorosłych graczy. Jakiś czas temu wytrzeszczaliśmy oczy na Edycję Kolekcjonerką gry Hogwarts Legacy, a ostatecznie jest ona i tak o 600 zł tańsza niż RE4.

Uspokójmy może jednak nieco oddech (wszak nikt nie każe nam tej edycji kupować) i przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake to oczywiście nic innego, jak odświeżona wersja kultowego horroru o tej samej nazwie, zapowiedziana podczas imprezy Sony State of Play w 2022 roku. Odświeżenie będzie polegało na tych samych schematach co w przypadku Resident Evil 2 (2019) czy Resident Evil 3 (2020). Otrzymamy więc przede wszystkim ulepszoną oprawę graficzną i muzyczną, a także dostosowane do obecnych czasów sterowanie. Fabuła pozostała natomiast niezmieniona (choć zwiastuny sugerują, że większą niż dotąd rolę otrzyma także Ada Wong) toteż ponownie wcielimy się w Leona S. Kennedy’ego, który musi ocalić córkę prezydenta. A na koniec warto przypomnieć, iż jakiś czas temu pojawiły się pogłoski o tym, iż Capcom chce w pełni odświeżyć kolejną grę z serii, tym razem kultową jedynkę. Na oficjalne potwierdzenie poczekamy jednak z pewnością również kilka kolejnych miesięcy.

Źródło: Cenega