Quantum Break 2? Aktor odgrywający rolę Jacka Joyce'a chętny na sequel. Remedy również, ale jest pewien problem...

Quantum Break jest w mojej opinii jedną z lepszych, ale zarazem jedną z bardziej niedocenianych gier. Sporą krzywdę zrobiły produkcji z pewnością początkowe problemy techniczne na pecetach, przez co gra długo nosiła przydomek "Quantum Broken". Jednak nie sposób odmówić jej wyjątkowości zarówno pod względem mechanik, fabuły czy klimatu. Nic więc dziwnego, że wielu graczy chętnie zobaczyłoby kontynuację tej gry. W tym sam Shawn Ashmore.

Shawn Ashmore, który użyczył swojej twarzy i głosu głównemu bohaterowi gry Quantum Break sugeruje, że bardzo chciałby jej sequela. Niestety wszystko skończy się raczej tylko na jego chęciach...

Jez Corden, redaktor serwisu Quantum Break chwilę temu opublikował tweet o treści: "Przywróćcie Quantum Break". Chyba nie spodziewał się wtedy, że na wpis zareaguje sam Shawn Ashmore, aktor odgrywający w Quantum Break rolę Jacka Joyce'a. Ashmore napisał zaledwie "Count me in!" (w luźnym tłumaczeniu: "Też się na to piszę!"), a tweet Cordena zdołał wykręcić dzięki temu aż 2 miliony wyświetleń w ciągu kilkunastu pierwszych godzin po publikacji. Nie wspominając już o tym, jak mocno rozochocili się fani tytułowej gry akcji z 2016 roku.

Reakcję Ashmore'a udostępnił z kolei Sam Lake, dyrektor kreatywny Remedy Entertainment, opatrując udostępnienie co prawda wyłącznie ikonką serca, wiemy jednak, że Lake podobnie jak aktor grający Jacka chciałby przystąpić do prac nad sequelem Quantum Break. Nadzieje prysnęły jednak w momencie, gdy Ashomre przypomniał swoim kolejnym tweetem "Gdyby to było takie proste :)", że IP jakim jest Quantum Break nie należy już do Remedy, a do Microsoftu, który w 2018 roku wykupił prawa do wspomnianej marki. Cóż... na prędką kontynuację (a może nawet na jakąkolwiek?) nie mamy więc chyba co liczyć...

If only it were that easy:) https://t.co/vzCxnBH8Ns — Shawn R Ashmore (@ShawnRAshmore) January 15, 2023

Źródło: Twitter