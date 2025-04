NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Podkręcono pamięć karty graficznej. Kości GDDR7 od SK hynix osiągnęły 34 Gb/s

NVIDIA dopiero od niedawna rozpoczęła dostawy pakietów z chipami GB205 wraz z kośćmi pamięci GDDR7 od SK hynix dla kart graficznych GeForce RTX 5070 Ti z rodziny Blackwell. Jak wiadomo, układy od SK hynix osiągają transfery rzędu 28 Gb/s, jednak jak udowodnili chińscy entuzjaści, wynik ten da się poprawić o 4 Gb/s, dorównując najszybszym kościom od Samsunga. Zadanie to okazało się jednak bardzo ryzykowne, ponieważ wymagało flashowania BIOS-u.

Chiński entuzjasta podkręcił pamięć VRAM GDDR7 od SK hynix w karcie graficznej MSI GeForce RTX 5070 Ti do 34 Gb/s, osiągając prędkość, którą zazwyczaj osiąga wyższy model w hierarchii po OC.

Chiński entuzjasta wykorzystał kartę graficzną MSI GeForce RTX 5070 Ti (choć nie jest jasne, z jakiej serii pochodzi model), która wyposażona była w pamięć GDDR7 od SK hynix, osiągającą standardową prędkość 28 Gb/s. Aby podkręcić pamięć VRAM, użyli metody flashowania BIOS-u, co pozwoliło im na zwiększenie limitów mocy dla układu graficznego GB205 oraz podsystemu pamięci. Po tej modyfikacji, przy wsparciu zmodyfikowanego oprogramowania MSI Afterburner, udało się podnieść prędkość pamięci aż do 34 Gb/s, dorównując w ten sposób prędkości podsystemu pamięci w kartach graficznych GeForce RTX 5080 po OC.

Jednakże, zanim entuzjasta osiągnął sukces, uszkodził kartę graficzną Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti, która po flashowaniu BIOS-u już się nie uruchomiła. Jako przyczynę wskazuje on brak kompatybilności BIOS-u z pamięciami od SK hynix. Problem polega na tym, że większość dostępnych BIOS-ów, zgromadzonych najprawdopodobniej w jedynym archiwum tego typu (TechPowerUp), zawiera informacje o wsparciu dla pamięci od trzech różnych dostawców: Samsunga, SK hynix oraz Microna (który obecnie nie dostarcza jeszcze pamięci GDDR7). Mimo to cała sytuacja pokazuje, że niektóre układy od SK hynix są w stanie osiągnąć te same prędkości, co pamięci Samsunga, co stanowi obiecujący sygnał na przyszłość. Może to sugerować, że kości SK hynix trafią w niedalekiej przyszłości również do wyższych modeli z rodziny Blackwell.

Źródło: VideoCardz, Uniko’s Hardware, Chiphell (@michelelee)