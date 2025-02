Test karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Wydajność bliżej GeForce RTX 4080 czy GeForce RTX 4070 Ti Super? I jaka cena?

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti jest kolejnym wcieleniem architektury Blackwell, którego premiera przebiega jednak inaczej od poprzedników, ponieważ dostępny będzie wyłącznie w postaci modeli autorskich. Wśród konstrukcji mających wystartować w sugerowanej cenie znajduje się testowany dzisiaj MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X, podczas gdy droższe warianty zostaną zaprezentowane jutro. Premiera od początku wzbudzała obawy o progres wydajności, bowiem GeForce RTX 5090 dokładał 30%, natomiast GeForce RTX 5080 zaledwie 15% względem poprzednika. Dlatego spodziewaliśmy się jeszcze mniejszego przyrostu w wykonaniu GeForce RTX 5070 Ti, zwłaszcza patrząc na niewielkie zmiany w stosunku do GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura NVIDIA Blackwell wprowadza zmodyfikowane bloki SM względem Ada Lovelace, głównie w kontekście budowy shaderów. Poprzednik posiadał 64 jednostki arytmetyczne dla obliczeń FP32 oraz 64 jednostki umożliwiające przeprowadzanie obliczeń FP32 i INT32, natomiast teraz otrzymujemy 128 jednostek arytmetycznych działających w zakresie FP32 i INT32. Blackwell wspiera również funkcję SER, czyli Shader Execution Reordering, umożliwiającą efektywne zarządzanie shaderami w obliczeniach związanych ze śledzeniem promieni. Rdzenie RT 4. generacji potrafią obliczyć dwukrotnie więcej przecięć promieni w porównaniu do rdzeni RT 3. generacji, natomiast zamiast silnika Triangle Intersection wprowadzony został Triangle Cluster, zoptymalizowano pod kątem efektywniejszego wykorzystania technologii Mega Geometry. Usprawniono także rdzenie Tensor 5. generacji, mogące wykonywać obliczenia FP4, a dodatkowo dostarczać części zasobów obliczeniowej do neuronowych shaderów. Nowe jednostki obsługują również Multi Frame Generation, jako najważniejszą nowość techniki DLSS 4. Więcej o architekturze NVIDIA Blackwell możecie przeczytać w osobnym opracowaniu.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti od momentu premiery będzie występować wyłącznie w wersjach autorskich, Founders Edition nie przewidziano. Dlatego na start mamy test modelu MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X.

Układ graficzny napędzający NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti zawiera cztery klastry SM (Streaming Multiprocessors) więcej od rdzenia stosowanego w NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER i dziesięć od pierwotnej wersji NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Różnice względem poprzednika są nieduże, zwłaszcza jeśli dokładnie przyjrzymy się konfiguracji jednostek, wielkości rdzenia i ilości tranzystorów między dwoma ostatnimi modelami. Właśnie - sucha specyfikacja wygląda jakby NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti otrzymała rdzeń po starszym rodzeństwie. Bierzemy jednak poprawkę na usprawnienia architektury i jednostek wykonawczych. Teoretycznie bohater niniejszej recenzji jest sukcesorem zwykłej odmiany NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, jednak trudno byłoby pominąć zestawienie z modelem SUPER, który przyniósł sporo korzystnych zmian. Różnice występujące między NVIDIA GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4080 SUPER były niemalże kosmetyczne, natomiast tutaj zastosowano odczuwalnie mocniejszy układ graficzny i podsystem pamięci. Wzrost czystej wydajności okazał się relatywnie nieduży, jednak 16 GB GDDR6X na 256-bitowej magistrali, zamiast 12 GB GDDR6 na 192-bitowej magistrali wyglądało znacznie lepiej.

GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 4070 Ti Super GeForce RTX 4070 Ti Architektura Blackwell Ada Lovelace Ada Lovelace Rdzeń GB203 AD103 AD104 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar 378 mm² 379 mm² 294 mm² Tranzystory 46 mld 46 mld 36 mld Jednostki SP 8960 8448 7680 Jednostki TMU 280 264 240 Jednostki ROP 96 96 80 Jednostki RT 70 66 60 Jednostki AI 280 264 240 Taktowanie bazowe 2300 MHz 2340 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 2450 MHz 2610 MHz 2610 MHz Taktowanie pamięci 28000 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR7 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 896 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 300 W 285 W 285 W Cena MSRP 749 USD 799 USD 799 USD

Podobnie jak obydwaj poprzednicy, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti rozpoczyna rynkową karierę wyłącznie w postaci konstrukcji autorskich. Naszym łupem został natomiast MSI GeForce RTX 5070 Ti Vetus 3X, będący podstawowym wypustem w ofercie producenta, rzekomo mającym trzymać sugerowaną cenę. Karta charakteryzuje się 2,5-slotowych systemem chłodzenia z trzema 90 mm wentylatorami osiowymi, metalowym backlpate oraz plastikową maskownicą pozbawioną podświetlenia. Urządzenie oferuje również tryb Zero-Fan i regulowaną podkładkę w komplecie. Bazowe taktowanie rdzenia wynosi 2300 MHz, wzrastając w trybie GPU Boost do poziomu 2745 MHz, realnie osiągając podobne wartości jak przedstawiciele starszej generacji. Największą zmianę stanowi wykorzystanie 16 GB pamięci GDDR7, której rozmiar i szerokość magistrali nie uległy powiększeniu względem NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, jednak częstotliwość podniesiono do 28000 MHz. Podkręciło to przepustowość do poziomu bliskiego NVIDIA GeForce RTX 4090. Poza tym, trochę podskoczyło TGP (300 W), ale jednocześnie sugerowana cena spadła do 749 USD. Zobaczymy tylko czy faktycznie będzie respektowana...