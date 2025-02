Test wydajności Kingdom Come Deliverance 2 - Jakie wymagania sprzętowe? Porównanie kart graficznych NVIDIA, AMD i Intel

Kingdom Come Deliverance 2 stanowi długo wyczekiwaną kontynuację, nazwijmy to umownie symulatora średniowiecznego chłopa pańszczyźnianego, mającego sposobność i aspiracje zostać (prawie) rycerzem. Produkcja ponownie bazuje na zmodyfikowanym silniku CryEngine, który doprawiono kilkoma wtyczkami wprowadzającymi chociażby nowoczesne efekty świetlne. Poprzednik nie zasłynął jednak wybitną optymalizacją, dlatego zachodzą poważne obawy o wymagania sprzętowe Kingdom Come Deliverance 2. Dzisiaj sprawdzimy czy południowi sąsiedzi odrobili lekcje i jakiej karty graficznej potrzebuje ich najnowsze dzieło do płynnej rozgrywki. Zapraszam na wycieczkę do niekoniecznie technologicznego średniowiecza...

Autor: Sebastian Oktaba

Kingdom Come Deliverance 2 stanowi bezpośredni sequel pierwszej odsłony, kontynuując wątki zapoczątkowane w 2018 roku tudzież 1403 roku. Ponownie wcielamy się zatem w postać Henryka ze Skalicy, zwiedzając XV-wieczne tereny królestwa czeskiego, jeszcze za panowania Wacława IV przed wybuchem pierwszej wojny husyckiej. Formuła rozgrywki również nie uległa zmianie - mechanika walki okazuje się wymagająca, funkcjonowanie w społeczeństwie obliguje do przestrzegania prawa, natomiast całość przypomina symulator ówczesnej epoki. Zapomnijcie o stricte zręcznościowych cRPG, gdzie wystarczy bezwładnie wymachiwać żelastwem, rzucać zaklęcia, opijać się miksturami i generalnie zgrywać bohatera. Kingdom Come Deliverance 2 jest produkcją bardziej realistyczną niż typowy przedstawiciel gatunku, trzeba bowiem regularnie spożywać posiłki, sypiać, samodzielnie przygotowywać wywary czy ogólnie respektować pewne zasady. Jeżeli pokochaliście lub znienawidziliście poprzednika, druga odsłona spotęguje to uczucie. Więcej możecie przeczytać w naszej premierowej recenzji Kingdom Come Deliverance 2.

Kingdom Come Deliverance 2 przynosi więcej tego samego, czyli nie będzie to produkcja przyswajalna dla statystycznego fana cRPG. Pozostaje pytanie o wymagania sprzętowe za sprawą usprawnionego CryEngine...

Najsłabsza konfiguracja zdolna udźwignąć Kingdom Come Deliverance 2 wygląda wybitnie standardowo, wszak NVIDIA GeForce RTX 1060 / AMD Radeon RX 580 uchodzą za absolutne minimum do okrojonego 1920x1080. Obydwie zostaną oczywiście sprawdzone w takich warunkach. Jednak do ustawień 1920x1080 / Medium potrzeba już zdecydowanie mocniejszego układu graficznego, bowiem producent wspomina o NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT, którym powinny towarzyszyć stosunkowo świeże sześcio-rdzeniowe procesory plus 24 GB pamięci RAM. Wzrost wymagań sprzętowych przy podniesieniu detali o zaledwie jeden poziom wydaje się absurdalny. Dalej sytuacja wygląda podobnie - zalecane konfiguracje do poszczególnych rozdzielczości oraz ustawień błyskawicznie szybują ku niebiosom, chyba tylko z przyzwoitości nie uwzględniając absolutnego high-endu w przypadku 3840x2160. Względem ilości pamięci RAM deweloper przesadził znacznie, procesory również wybrano na wyrost, aczkolwiek karty graficzne z grubsza odpowiadają realnemu zapotrzebowaniu.

Low Medium High Ultra Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 30 FPS Procesor AMD Ryzen 5 2600 Ryzen 5 7600X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7800X3D Procesor Intel Core i5-8400 Core i5-13600K Core i7-13700K Core i7-13700K Karta AMD Radeon RX 580 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7900 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 1060 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A750 - - - Pamięć RAM 16 GB 24 GB 32 GB 32 GB Nośnik SSD 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB System Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Kingdom Come Deliverance 2 wykorzystuje silnik CryEngine, który studio Warhorse najpierw poważnie zmodyfikowało na potrzeby pierwszej części, natomiast teraz zaktualizowało kilka kluczowych wtyczek. Największą zmianą jest wprowadzenie nowego wariantu Voxel-Based Global Illumination, mającego zapewniać naturalne oświetlenie. Zmiany są zauważalne zwłaszcza w przypadku pochodni, kaganków, palenisk i innych źródeł sztucznego światła znajdujących w pomieszczeniach. Podobną różnicę względem poprzednika widać na zewnątrz, szczególnie gdy przyjrzymy się cieniowaniu oraz roślinności. Kingdom Come Deliverance 2 żadnych efektów realizowanych metodą śledzenia promieni nie wprowadza, deweloper nie wspominał również o planowanych implementacjach. Produkcja obsługuje natomiast NVIDIA DLSS 4 oraz AMD FSR, pomijając Intel XeSS, podobnie jak coraz popularniejsze generatory klatek. Chociaż od strony stricte technologicznej Kingdom Come Deliverance 2 szlaków nie przeciera, wygląda naprawdę przyzwoicie i powinno spełnić oczekiwania fanów pierwszej odsłony.