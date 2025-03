Test obudowy komputerowej be quiet! Pure Base 501 Airflow Window - Nowsza wersja bardzo popularnej skrzynki

Obudowa komputerowa be quiet! Pure Base 500 okazała się wielkim sukcesem niemieckiego producenta, który wprawdzie posiadał ugruntowaną pozycję w świecie droższych konstrukcji, jednak dopiero zamierzał podbić segment zdominowany przez mniejszych graczy. Dzisiaj do sprzedaży trafił następca popularnego modelu w postaci be quiet! Pure Base 501, który wprawdzie wielkiej rewolucji nie przynosi, aczkolwiek względem poprzednika został odpowiednio ulepszony. Czy będzie najlepszym wyborem w swojej klasie? Konkurencja w międzyczasie również wprowadziła mnóstwo bardzo udanych, stosunkowo niedrogich oraz jakościowych produktów, więc sytuacja rynkowa wygląda zupełnie inaczej po blisko pięciu latach.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Be quiet! Pure Base 501 to rodzina obudów komputerowych, która bazuje na rozwiązaniach znanych z serii be quiet! Pure Base 500. Nowsza wersja doczekała się kilku zmian, ale większość zostało po staremu. Otrzymujemy zatem sprzęt mogący zastąpić Pure Base 500 i Pure Base 500DX.

Rodzina be quiet! Pure Base 501 wykorzystuje szkielet poprzednika, zachowując także większość zaprezentowanych wtedy rozwiązań, które najwidoczniej zdaniem producenta, powinny całkiem nieźle przetrwać próbę czasu. Dodanie zaledwie jednego numeru w nazewnictwie sugeruje zresztą, że zamiast pełnoprawnego sukcesora otrzymujemy po prostu odświeżenie, chociaż w ofercie be quiet! zdarzały się większe zmiany przy zachowaniu podobnej nomenklatury. Be quiet! Pure Base 501 pozostaje zatem obudową klasy midi-tower skierowaną do użytkowników szukających niewielkiej, prostej lecz funkcjonalnej konstrukcji. Nie zmieścimy tutaj najdłuższych kart graficznych oraz największych radiatorów AiO, niemniej osoby kupujące takie podzespoły poszukują raczej większych formatów. Jest to zarazem najniższej pozycjonowana oraz najtańsza skrzynka w portfolio firmy. Specyfikacja techniczna nowości prezentuje się następująco:

be quiet!

Pure Base 501 Airflow be quiet!

Pure Base 500 Window be quiet!

Pure Base 500 FX Wymiary 463 x 450 x 231 mm 463 x 450 x 232 mm 463 x 450 x 232 mm Waga 7.2 kilograma 7.5 kilograma 8.0 kilogramów Front Siatka Jednolity Siatka Materiały Stal / ABS / Szkło Stal / ABS / Szkło Stal / ABS / Szkło Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A 1x USB-A / 1x USB-C Format płyt ATX / mATX / mITX ATX / mATX / mITX ATX / mATX / mITX Zatoki 2.5" 5 5 5 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 369 mm 369 mm 369 mm Długość PSU 200 mm 225 mm 225 mm Wysokość coolera 178 mm 190 mm 190 mm Fabryczne wentylatory 2x 140 mm 2x 140 mm 3x 120 / 1x 140 mm Miejsc na wentylatory 6 6 6 Kontroler obrotów - - Tak AiO Front / Góra 360 / 240 mm 360 / 240 mm 360 / 240 mm Wyciszenie Lewy bok Lewy bok / Góra Prawy bok Cecha specjalna - - ARGB Cena 459 zł 379 zł 599 zł

W momencie premiery obudowy be quiet! Pure Base 501 dostępne będą trzy warianty. Pierwszy to Pure Base 501 posiadający jednolity front i obydwa boczne skrzydła, zyskujący tym samym dodatkowe wytłumienie dzięki obustronnym matom bitumicznym. Drugi to Pure Base 501 Airflow z siateczkowym frontem i pełnymi bocznymi panelami, które również posiadają warstwę tłumiącą dźwięki. Trzeci to recenzowana Pure Base 501 Airflow Window, gdzie wprowadzono siateczkowy front i prawe skrzydło wykonane z hartowanego szkła, natomiast tylko jednolitemu bokowi pozostawiono maty bitumiczne. Pierwsza wersja występuje wyłącznie w kolorze czarnym, pozostałe znajdziemy również w białym. Wszystkie posiadają fabrycznie zainstalowanie dwa wentylatory be quiet! Pure Wings 3 140 mm PWM, współdzieląc także pozostałe elementy wyposażenia. Cena startowa powinna wynosić około 400-450 złotych zależnie od wariantu.