NVIDIA potwierdza brakujące ROP-y dla kart GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D oraz GeForce RTX 5070 Ti

Raptem wczoraj pojawiły się pierwsze informacje, wskazujące że niektóre karty GeForce RTX 5090 mogą posiadać mniej bloków ROP, niż jest to określone oficjalną specyfikacją. Portal TechPowerUp dostał do testów niereferencyjny model ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID, który okazał się nieco wolniejszy od innych kart z tej serii. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź NVIDII - w oficjalnym oświadczeniu prasowym potwierdzono problem. Choć nie dotyka on dużego odsetka kart, dotyczy on nie tylko topowego GeForce RTX 5090.

NVIDIA potwierdza, że około 0,5% wyprodukowanych kart GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D oraz GeForce RTX 5070 Ti objętych jest błędem, w wyniku którego dostępnych jest mniej bloków ROP, niż wynika to z oficjalnej specyfikacji. NVIDIA deklaruje, że użytkownicy mogą wymienić taką kartę.

Portal WCCFTech otrzymał oświadczenie od firmy NVIDIA, w którym potwierdzono problem z obciętą liczbą bloków ROP dla układów Blackwell. Okazało się, że problem dotyka niewielkiego odsetka modeli - mniej niż 0,5% - jednocześnie jednak dotyczy on nie tylko topowego GeForce RTX 5090, ale również układów GeForce RTX 5090 D (wariant przeznaczony dla Chin z obciętą wydajnością w zastosowaniach AI) oraz GeForce RTX 5070 Ti. W wyniku błędu, wadliwe karty charakteryzują się obniżoną o około 4% wydajnością graficzną. Producent podkreślił jednak, że problem nie dotyczy wydajności w zastosowaniach AI. Choć może wydawać się to niewielkim błędem, w rzeczywistości to coś, co nie powinno w ogóle mieć miejsca. To kolejna wada, jaką obarczone są układy Blackwell, po problemach ze złączami zasilania czy porzuceniem wsparcia dla 32-bitowych aplikacji CUDA, co ma wpływ na wydajność starszych gier z funkcją PhysX.

W dalszej części oświadczenia czytamy, że błąd został skorygowany i obecnie produkowane układy GeForce RTX 5000 będą już wolne od wspomnianej wady. Jeśli jednak użytkownik otrzyma kartę, w której pojawi się problem ze zmniejszoną liczbą bloków ROP, powinien skontaktować się z producentem danej karty w celu uzyskania zamiennika. Jedyny plus całej sytuacji, to że NVIDIA faktycznie przyznała (i to szybko), że problem istnieje, zamiast całkowicie chować głowę w piasek.

