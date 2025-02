NVIDIA zakończyła wsparcie dla 32-bitowych aplikacji wykorzystujących PhysX w przypadku kart GeForce RTX 5000

Część osób, które kupiły najnowsze karty NVIDIA GeForce RTX 5000, nie jest z tego zakupu w pełni zadowolona. Nie chodzi tutaj o ryzyko stopienia się złącza zasilającego, gdyż takich przypadków było, jak dotąd, niewiele. Niektórzy użytkownicy doświadczają problemów z kompatybilnością w przypadku starszych gier. Jednym z przykładów jest niedostępna funkcja PhysX. Okazuje się, że to wynik porzucenia przez NVIDIĘ wsparcia dla 32-bitowych aplikacji CUDA.

NVIDIA przyznała, że porzuciła wsparcie dla 32-bitowych aplikacji CUDA w przypadku kart GeForce RTX 5000. To oznacza, że ich posiadacze nie będą mogli aktywować zestawu funkcji PhysX w starszych grach.

Firma NVIDIA nie informowała dotąd głośno o tym, że karty GeForce RTX 5000 porzucą wsparcie dla 32-bitowych aplikacji CUDA. Z punktu widzenia użytkownika, która gra tylko w nowsze produkcje nie jest to istotna zmiana. Problemy mogą mieć jednak osoby lubiące starsze tytuły. Na rozwiązaniu tym bazuje bowiem pakiet PhysX, który jest odpowiedzialny za symulowanie elementów fizyki w niektórych grach z pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku. Pełnoprawne implementacje PhysX to domena stosunkowo ograniczonej liczby tytułów, ale technologia trafiła do kilku głośnych gier. Można wśród nich wymienić chociażby serię Metro, Batman Arkham czy pierwsze odsłony Borderlands.

Gracze informują, że na kartach GeForce RTX 5000 opcja włączająca efekty PhysX jest niedostępna. Potwierdza to także okno ze specyfikacją w programie GPU-Z. Dotychczas podejrzewano, że jest to błąd w sterownikach do nowych kart, jednak do sprawy na swoim forum odniosła się NVIDIA. Okazuje się, że posiadacze najnowszych GPU mogą na zawsze pożegnać się ze wsparciem dla 32-bitowych aplikacji CUDA, czyli także PhysX. Na szczęście w większości przypadków oznacza to jedynie brak możliwości aktywowania odpowiedniej opcji w grze. Wsparcie dla PhysX nadal będzie dostępne na starszych kartach, nie wyłączając z tego układów Ada Lovelace. Jedynym sposobem, żeby aktywować tę funkcję na nowych GPU, jest zatem zainstalowanie w komputerze drugiej karty z wcześniejszej generacji i przypisanie jej obsługi funkcji PhysX z poziomu sterowników. Jest jednak mało prawdopodobne, żeby znacząca liczba użytkowników zdecydowała się na taki krok.

Źródło: NVIDIA, Tom's Hardware