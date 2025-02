NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Premiera karty graficznej Blackwell ma przypominać historię GeForce RTX 5080 i RTX 5090

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080 daleka była od udanej, mówiąc co najmniej delikatnie. Dostępność poszczególnych modeli była niewielka, co powodowało że sklepy znacznie podbijały ceny, pomimo faktu że część niereferencyjnych modeli już domyślnie były wycenione mocno powyżej oficjalnego MSRP. W tym tygodniu odbędzie się "premiera" GeForce RTX 5070 Ti i wszystko wskazuje na to, że będzie to równie "udana" premiera co przy poprzednich modelach Blackwell.

Według obecnych informacji, premiera karty NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti będzie przypominać absurdalny debiut GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5090. Spodziewamy się zatem niewielkiej dostępności i cen znacząco przekraczających MSRP.

Już jutro pojawią się pierwsze testy karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, a konkretnie tych modeli, których cena powinna być zgodna z oficjalnym MSRP, a więc w kwocie 749 dolarów. W sieci jednak pojawiają się doniesienia, że premiera ta może wyglądać bardzo podobnie jak w przypadku GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5090. Użytkownik portalu X - @Winterherz - skontaktował się z jednym z większych sklepów komputerowych w Niemczech- Alternate - w celu uzyskania informacji jak będzie wyglądać dostępność kart GeForce RTX 5070 Ti.

Today I leak my chat with alternate germany on instagram, which basically boils down to: Availability of the RTX 5070 Ti on the same level as 5080/5090.^^ pic.twitter.com/yBgaKVl3bV — Winterherz (@MichaelHofric13) February 14, 2025

Mówiąc krótko - ta ma być na praktycznie takim samym poziomie jak w przypadku dotychczasowych modeli Blackwell. To z kolei oznacza dwie rzeczy - bardzo słabą dostępność oraz znacznie zawyżone ceny tych kart, które jakimś cudem jednak będą dostępne do zakupu. Profilaktycznie chyba najlepiej będzie napisać, aby nie nastawiać się na udaną premierę, a jeśli zamierzacie kupić GeForce RTX 5070 Ti, to lepiej to zrobić w późniejszym czasie, gdy dostępność układów Blackwell w końcu się ustabilizuje.

Źródło: VideoCardz, X@ Winterherz