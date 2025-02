Nie tylko NVIDIA GeForce RTX 5090 może spalić złącze zasilania. Nowy przypadek dotyczy modelu GeForce RTX 5080

Kontynuujemy sagę o palących się złączach zasilania, która dotyczy serii układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50. W ostatnich dniach problem zdawał się odnosić tylko do najdroższego modelu GeForce RTX 5090, natomiast pojawił się właśnie kolejny przypadek - tym razem dotyczący słabszego brata, czyli edycji GeForce RTX 5080. Ostrzeżenie wydane nie tak dawno przez Moddiy okazało się sensowne, gdyż w omawianej sytuacji użytkownik użył odradzanego przewodu 12VHPWR.

Czytelnicy PurePC zapewne zdążyli się już zapoznać z informacjami na temat uszkodzeń wtyków do zasilania układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50. Jeżeli ominęły nas te materiały, to warto do nich zajrzeć TUTAJ i TUTAJ. Problem dotyczy topiących się wtyków 12VHPWR i 12V-2x6 - okazało się bowiem, że poszczególne linie zasilające muszą czasem mierzyć się z bardzo wysokim natężeniem prądu. Skutkuje to ogromnym wzrostem temperatury, a ostatecznie częściowym spaleniem wtyku. Prawdopodobnie do takiego obrotu spraw przyczyniła się także sekcja zasilania na kartach graficznych, a nie tylko same konektory.

Nowa sprawa dotyczy użytkownika portalu Reddit, który użył starszego przewodu 12VHPWR do zasilania karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5080. Twierdzi on, że prawidłowo wszystko ze sobą połączył, jednak zaczęły pojawiać się pewne problemy. Początkowo diody na karcie graficznej zaczęły sygnalizować czerwonym światłem, że przewód nie jest dobrze podłączony. Użytkownik odłączył więc przewód od zasilacza (ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum) i podłączył go ponownie, jednak po restarcie komputera zarówno rozdzielczość monitora, jak i częstotliwość odświeżania zostały zmniejszone. Okazało się, że wtyk 12VHPWR spalił się od strony zasilacza. Tym razem mamy więc do czynienia z nieco innym zdarzeniem, natomiast nadal wygląda to na zbyt nierówne rozłożenie natężenia prądu. Z wątkiem na platformie Reddit możemy zapoznać się pod tym adresem.

Źródło: Reddit r/ASUS u/Ambitious_Ladder1320, Notebookcheck