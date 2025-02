NVIDIA GeForce RTX 5090 - zdiagnozowano możliwą przyczynę stopienia się konektora 12V-2x6. Wnioski nie są optymistyczne

Osoby, które zdołały nabyć kartę NVIDIA GeForce RTX 5090 nie są z pewnością zadowolone z pierwszego potwierdzonego przypadku stopienia się konektora 12V-2x6. Na podstawie jednostkowej sytuacji nie należy wyciągać daleko idących wniosków, jednak diagnoza, którą udało się postawić znanemu ekspertowi nie napawa optymizmem. Okazuje się, że jest spore prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych przypadków tego typu i nie będzie to raczej wina użytkowników.

Znany ekspert sprzętowy der8auer odkrył możliwą przyczynę stopienia się konektora 12V-2x6 w karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090. Problemem może być bardzo nierównomierne rozłożenie natężenia prądu w przewodach zasilających, co skutkuje nadmiernym wzrostem temperatur konektorów.

Znany ekspert sprzętowy Roman "der8auer" Hartung postanowił skontaktować się z osobą, która doświadczyła stopienia się konektora zasilającego w karcie NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition. Okazało się, że poszkodowany użytkownik mieszka w Berlinie, zatem nie było przeszkód, żeby pożyczył uszkodzony sprzęt der8auerowi w celu postawienia wstępnej diagnozy. Istotne jest, że osoba, której dotknął ten problem także okazała się entuzjastą sprzętowym, posiadającym rozbudowaną wiedzę na temat komputerów. To oczywiście sugeruje, że ryzyko stopienia złącza 12V-2x6 w wyniku błędu użytkownika jest znikome, zwłaszcza jeśli mówimy o tak trywialnej kwestii, jak niedociśnięcie konektora do gniazda. Wina niskiej jakości kabla także jest mało prawdopodobna, ponieważ der8auer twierdzi, że sam używa produktów Moddiy i zazwyczaj je chwali. Poza tym kabel był wykorzystywany przez dwa lata z GeForce RTX 4090 bez żadnych problemów.

Uszkodzenia widoczne na kablu są pokaźne. Od strony GPU stopieniu uległ zaledwie jeden pin, jednak po stronie zasilacza widoczne są uszkodzenia kilku pinów. Są one obecne także na samym przewodzie, który podłączony jest do pina stopionego od strony GPU. Wskazuje to oczywiście, że ten konkretny przewód był poddany działaniu niezwykle wysokiej temperatury, podczas gdy zjawisko to w przypadku pozostałych przewodów nie wystąpiło. Skala uszkodzeń jest bardzo dobrze widoczna pod mikroskopem. Mówimy tutaj o pinie, który odpowiada za dostarczanie napięcia 12 V. Podobne uszkodzenia są oczywiście widoczne na samej karcie graficznej. W przypadku zasilacza ASUS ROG Loki SFX-L 1000 W są nawet większe. Warto przy tym zaznaczyć, że choć zasilacz posiada natywny konektor 16-pin, to jest to starsza rewizja 12VHPWR, ale prawdopodobnie nie miało to większego znaczenia w tym przypadku. Bliższa analiza konektora obecnego na kablu od strony PSU, wykazuje mniejsze lub większe oznaki uszkodzeń w aż pięciu z sześciu pinów, które odpowiadają za dostarczanie napięcia 12 V.

Gdzie zatem leży przyczyna stopienia się złącza? Odpowiedź na to pytanie znajduje się prawdopodobnie w testach, które przeprowadził der8auer na swoim egzemplarzu GeForce RTX 5090 Founders Edition. Karta została oczywiście prawidłowo podłączona do zasilacza, nie może być zatem tutaj mowy o błędzie użytkownika, który mógłby skutkować anomaliami pomiarowymi. Do testów został wykorzystany program FurMark, który w sposób szczególny obciąża sekcję zasilania GPU. Po uruchomieniu benchmarku widać wyraźnie, że dwa przewody w kablu zasilającym nagrzewają się w sposób szczególny. Na ich tle pozostałe przewody pozostają chłodne. Skutkuje to olbrzymim wzrostem temperatury części konektora w zasilaczu. Już po jednej minucie osiąga ona wartość ponad 120 °C, a po czterech minutach ponad 140 °C. Po stronie karty graficznej jest to z kolei nawet 90 °C. Co to zatem oznacza? Przede wszystkim nierównomierną dystrybucję przepływu prądu. Potwierdziły to wyniki pomiarów przeprowadzonych przez der8auera. W przypadku najbardziej obciążonego przewodu natężenie wyniosło około 23 A. W innym odnotowano 10 A. Wartość ta w pozostałych przewodach wahała się z kolei od 2 do 8 A. To właśnie tutaj prawdopodobnie znajduje się przyczyna stopienia się konektora w GeForce RTX 5090. Nie można też wykluczyć, że w przypadku poszkodowanego użytkownika natężenie prądu w jednym z przewodów sięgnęło jeszcze wyższej wartości.

Można też bezpiecznie założyć, że poddanie maksymalnemu obciążeniu konektorów w GPU i zasilaczu przez dłuższy czas niż zrobił to der8auer doprowadziłoby do wystąpienia jeszcze wyższych temperatur. To oczywiście nie wróży zaś dobrze innym użytkownikom kart GeForce RTX 5090, którzy obciążają te układy przez godziny pracując lub po prostu grając w gry. Warto też odnotować, że konektor 16-pin został teoretycznie zaprojektowany z myślą o poborze mocy sięgającym 660 W. Pomiędzy tą wartością a TGP GeForce RTX 5090 (sięgającym 575 W) jest około 15% różnicy. W przypadku GeForce RTX 4090 było to zaś około 46% różnicy. Nowa karta jest zatem bardziej narażona na wszelkie niedoskonałości złącza 16-pin, które musi teraz pracować w określonych okolicznościach niemal na maksimum swoich możliwości. Wnioski dla obecnej generacji najwyżej pozycjonowanych kart NVIDII nie są zatem optymistyczne, a problem najłatwiej można byłoby rozwiązać stosując dwa złącza zasilające 16-pin.

Źródło: der8auer (YouTube)