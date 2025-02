Moddiy odradza stosowanie starszych kabli 12VHPWR z nowymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000

Ostatnie publikacje ekspertów sprzętowych sugerują, że istnieje spore ryzyko pojawienia się kolejnych przypadków stopionych konektorów zasilających w kartach NVIDIA GeForce RTX 5090. Pierwsza poszkodowana w ten sposób osoba korzystała między innymi z kabla firmy Moddiy, która cieszy się raczej dobrymi opiniami nawet wśród entuzjastów sprzętowych. Na stronie działu pomocy technicznej firmy pojawiło się istotne ostrzeżenie, które nie wszystkim się spodoba.

Firma Moddiy, czyli producent przejściówek i kabli zasilających, odradza stosowanie starszych kabli 12VHPWR z kartami graficznymi GeForce RTX 5000. W takich przypadkach odpowiednią jakość i bezpieczeństwo mają zapewniać wyłącznie produkowane przez firmę od tego roku kable 12V-2x6.

O przypadku spalenia się konektora zasilającego 12V-2x6 w karcie NVIDIA GeForce RTX 5090 pisaliśmy już na naszych łamach wielokrotnie. Zdiagnozowane zostały także wstępnie przyczyny wystąpienia tej sytuacji. Do sprawy odniosła się pośrednio także firma Moddiy, która była producentem kabla wykorzystywanego do zasilania omawianej karty graficznej. Jest to jednak bardziej ostrzeżenie niż oświadczenie. Dlaczego? Ponieważ Moddiy na stronie pomocy technicznej odradza stosowanie starszych kabli 12VHPWR z nowymi kartami Blackwell. Ich wcześniejsze wersje były zaprojektowane i testowane tylko z myślą o układach GeForce RTX 4000. Chodzi tutaj o kable wyprodukowane przez Moddiy w 2024 roku i wcześniej.

Kable 12V-2x6, wypuszczone na rynek przez firmę w bieżącym roku, zostały opracowane już z myślą o kartach GeForce RTX 5000 i zawierają ulepszenia skutkujące optymalną kompatybilnością oraz poziomem bezpieczeństwa podczas użytkowania ich z nowymi GPU. Chodzi tu między innymi o grubsze przewody. W związku z tym sugeruje się wymianę starszych kabli na ich nowsze wersje. Na stronie pomocy technicznej Moddiy można znaleźć także wzmiankę o tym, że wszystkie kable wyprodukowane w 2024 roku i wcześniej to w praktyce 12VHPWR, co oznacza, że to właśnie starsza rewizja była wykorzystywana przez użytkownika, któremu stopiły się konektory zasilające. Możliwe zatem, że wykorzystywany kabel także przyczynił się jednak w jakiś sposób do wystąpienia awarii.

