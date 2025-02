NVIDIA GeForce RTX 5090 - pojawił się pierwszy potwierdzony przypadek stopionego złącza zasilającego 12V-2x6

Jednym z najpoważniejszych problemów kart NVIDIA GeForce RTX 4090 i dołączanych do nich przejściówek 12VHPWR, było potencjalne ryzyko stopienia złącza zasilającego. Można przypuszczać, że wyciągnięto z tego odpowiednie wnioski, czego dowodem miała być nowa rewizja konektorów. Niestety wiele wskazuje na to, że pojawił się pierwszy potwierdzony przypadek stopienia złącza w przypadku GeForce RTX 5090. Pozostaje mieć nadzieję, że to jednostkowy przypadek.

Na Reddicie pojawił się wpis ukazujący kartę NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition i zasilacz ASUS ROG Loki SFX-L ze stopionym złączem zasilającym. Autor zapewnia, że prawidłowo podpiął wszystkie kable.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się doniesienia dotyczące stopionego konektora zasilającego podczas testowania nowych kart Blackwell. Ostatecznie okazało się, że zjawisko wystąpiło nieco wcześniej, kiedy podłączona była jeszcze karta GeForce RTX 4090. Nie było zatem żadnych powodów do niepokoju. Teraz jednak sytuacja zmieniła się z powodu wpisu opublikowanego w serwisie Reddit. Jego autor twierdzi, że podczas rozgrywki w Battlefield V na karcie GeForce RTX 5090 Founders Edition poczuł zapach spalenizny. Zdecydował się wyłączyć komputer i sprawdzić złącza zasilające GPU i PSU. Jego obawy potwierdziły się, kiedy ujrzał stopione fragmenty konektora zarówno na przejściówce, zasilaczu, jak i samej karcie graficznej.

Warto odnotować, że podczas rozgrywki karta pracowała niemal pod pełnym obciążeniem. Autor informuje o poborze rzędu 500-520 W. Zapewnia też, że kabel był prawidłowo dociśnięty. Wcześniej wykorzystywał go przez dwa lata z GeForce RTX 4090 i nie było żadnych problemów. Choć autor opisuje kabel jako 12VHPWR, to ze strony produktowej wynika, że jest to nowsza rewizja, czyli 12V-2x6. Zasilacz to z kolei ASUS ROG Loki SFX-L (najprawdopodobniej wariant o mocy 1000 W). Twórca wątku zamierza oczywiście zwrócić sprzęt w ramach gwarancji, jednak obawia się, czy zostanie ona w pełni uznana, ponieważ do zasilania karty wykorzystywany był kabel firmy trzeciej. Niezależnie od tego, opisywana sytuacja jest dosyć niepokojąca, ponieważ sugeruje, że możemy mieć powtórkę z przeszłości. Póki co pozostaje jednak czekać i obserwować, czy podobnych przypadków będzie więcej.

Źródło: ivan6953 (Reddit), VideoCardz