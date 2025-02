ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition - nowy wariant topowej karty graficznej o niecodziennej stylistyce

Wiele firm zaprezentowało, wraz z debiutem kart graficznych GeForce RTX 5090, nowe autorskie konstrukcje. Jedną z nich jest też ASUS, który wprowadził na rynek modele Astral. Są to karty z wysokiej półki, która znajduje się niestety poza zasięgiem finansowym przeciętnych klientów. Jeszcze droższy będzie zaprezentowany właśnie ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition. Karta oferuje niecodzienną stylistykę, nawiązującą do kultury arabskiej.

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition OC to specjalna wersja topowej karty graficznej, która oferuje unikatowy wygląd. Uwagę zwraca zwłaszcza złota kolorystyka, nawiązująca do arabskich motywów.

Karta ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition będzie jednym z najwyżej pozycjonowanych modeli w ofercie tajwańskiej firmy. Oprócz topowej specyfikacji zaoferuje także unikatowy design. Konstrukcja nawiązuje bowiem do motywów arabskich i już to czyni ją projektem niestandardowym. Uwagę zwraca przede wszystkim kolorystyka nowej karty ASUS-a. Mowa tutaj bowiem o pozłacanym zwieńczeniu zewnętrznego panelu. Oczywiście nie będzie to raczej prawdziwe złoto, jednak nie zmienia to faktu, że wygląd GPU mocno przykuwa uwagę. Oprócz koloru złotego, kartę przyozdabiają elementy turkusowe.

System chłodzenia ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition jest niemal identyczny, co w przypadku modelu GeForce RTX 5080, który niedawno testowaliśmy. To oznacza obecność aż czterech wentylatorów, spośród których jeden znajduje się w tylnej części konstrukcji. Karta jest masywna (357,6 x 149,3 x 76 mm) i zajmuje w obudowie niemal cztery sloty. Sprzęt został wyposażony w 32 GB pamięci GDDR7 na szynie 512-bitowej i oferuje 21760 rdzeni CUDA. Standardowe taktowanie Boost wynosi 2580 MHz, zaś w trybie OC wartość ta wzrasta do 2610 MHz. Karta oferuje trzy złącza DisplayPort 2.1b oraz dwa HDMI 2.1b. Zalecana przez producenta moc zasilacza to 1000 W. Nie wiadomo na razie, w jakich regionach model ten będzie dostępny, ani jaka będzie jego dokładna cena. Za zwykły ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 trzeba w Polsce zapłacić ponad 14 tys. zł.

Źródło: ASUS